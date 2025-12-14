Denpasar Diguyur Semalam Suntuk, Perum Buana Permai Terendam Banjir

bali.jpnn.com, DENPASAR - Hujan deras yang mengguyur ibu kota Provinsi Bali, Denpasar, sejak Sabtu (13/12) sore hari hingga Minggu (14/12) pagi ini mengakibatkan banjir di sejumlah titik.

Banjir terparah merendam kawasan perumahan di Jalan Buana Permai, Kelurahan Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat.

Intensitas hujan yang tinggi mengakibatkan air meluap dan merendam rumah warga dengan ketinggian mencapai setinggi bahu orang dewasa.

Banjir mulai terjadi sejak malam hari dan terus meningkat hingga pagi, menyebabkan aktivitas warga sekitar lokasi tersebut lumpuh.

Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Denpasar bersama aparat kepolisian, Babinsa Koramil 1611-07/Denbar, serta aparatur Kelurahan Padangsambian langsung turun ke lokasi untuk melakukan penanganan darurat.

Tim gabungan disiagakan untuk membantu proses evakuasi warga di Blok IV lingkungan Buana Permai, terutama lansia, anak-anak, dan warga yang sakit.

Sejumlah warga terpaksa bertahan di lantai dua rumah mereka, sementara sebagian lainnya sebanyak tujuh Kepala Keluarga (KK) dievakuasi oleh petugas BPBD Kota Denpasar dengan menggunakan perahu karet ke tempat aman.

“Ketinggian air setinggi pundak orang dewasa dan dapat membahayakan bagi yang tak bisa berenang.