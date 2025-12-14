Intip Pertamina Digital Hub: Pusat Kendali & Monitoring Bisnis Energi Real Time

bali.jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) terus berupaya mengoptimalkan teknologi digital dalam mendukung aktivitas bisnis operasi perusahaan.

Salah satunya diwujudkan melalui inovasi Pertamina Digital Hub, yang dikenalkan kepada puluhan jurnalis finalis Anugerah Jurnalistik Pertamina dari berbagai daerah di seluruh Indonesia, Jumat (12/12) lalu.

Pertamina Digital Hub ini hadir sebagai pusat kendali, monitoring, dan evaluasi seluruh inisiatif digital Pertamina secara terintegrasi.

Dengan menggabungkan teknologi analitik, visualisasi data, dan sistem pengawasan real time.

Corporate Secretary PT Pertamina (Persero) Arya Dwi Paramita menyampaikan di dalam Pertamina Digital Hub, seluruh proses penyediaan energi dari hulu hingga ke hilir secara efektif dan real-time dapat termonitor.

"Kinerja Pertamina Digital Hub ini sangat efektif dan sangat terasa dalam penyediaan energi, khususnya memantau pasokan BBM dan LPG seperti saat Satgas Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Secara real time kami bisa memonitor, menganalisis dari data yang ada untuk selanjutnya dilakukan langkah-langkah antisipasi ke depannya,” kata Arya Dwi Paramita.

Di ruangan terintegrasi tersebut juga dipantau berbagai data.