Jadwal & Lokasi Upacara Piodalan di Bali, Minggu (14/12), Silakan Cek!

Minggu, 14 Desember 2025 – 08:09 WIB
Ilustrasi umat Hindu Bali bersembahyang saat upacara piodalan hari ini. Foto: ANTARA FOTO/Fikri Yusuf/foc.

bali.jpnn.com, DENPASAR - Minggu hari ini (14/12) berdasarkan kalender Bali masuk Redite Kliwon Pujut.

Hari ini bertepatan dengan Kajeng Kliwon.

Hari ini, sejumlah pura dan merajan di Bali menggelar upacara piodalan alias Dewa Yadnya.

Upacara piodalan ini bertujuan untuk memulai pembersihan pada setiap Parahyangan.

Dilansir dari sejumlah literatur, piodalan diartikan sebagai perayaan hari jadi tempat suci.

Upacara ini menjadi kewajiban para krama Bali dalam rangka membayar utang ke Ida Hyang Widi Wasa beserta seluruh manifestasinya yang berstana (bersemayam) di Pura Kahyangan Desa.

Piodalan yang dilaksanakan di Pura Kahyangan Desa dilaksanakan setiap enam bulan sekali dan ada juga yang digelar setiap setahun sekali.

Tujuan upacara piodalan adalah mewujudkan kehidupan yang harmonis dan sejahtera. 

Jadwal upacara piodalan Pura di Bali Minggu (14/12) saat Redite Kliwon Pujut: Merajan Pasek Tohjiwa Kekeran-Mengwi.
