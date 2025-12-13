JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Satpol PP Bali: 13 Pengusaha di Jatiluwih Terindikasi Melanggar, Satu Aman

Satpol PP Bali: 13 Pengusaha di Jatiluwih Terindikasi Melanggar, Satu Aman

Sabtu, 13 Desember 2025 – 21:28 WIB
Satpol PP Bali: 13 Pengusaha di Jatiluwih Terindikasi Melanggar, Satu Aman - JPNN.com Bali
Satpol PP Bali melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha diduga langgar pemanfaatan ruang di subak Jatiluwih, Denpasar, Bali. Foto: ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari

bali.jpnn.com, DENPASAR - Satpol PP Bali kembali memanggil dan memeriksa 11 pengusaha lain yang membangun di area Subak Jatiluwih, Tabanan.

Pemanggilan ini untuk melengkapi pemanggilan tiga pengusaha lainnya beberapa hari lalu.

Temuan awal 13 usaha terindikasi melanggar.

Baca Juga:

Oleh karena itu, Pemprov Bali perlu memastikan perizinannya serta bersama dewan menyusun solusi penataan yang lebih baik demi menjaga status Warisan Budaya Dunia (WBD).

Berdasar pemeriksaan terhadap 14 pemilik usaha, Satpol PP Bali mendapati terdapat satu restoran yang diindikasi berada di zona kuning luar area Subak Jatiluwih atau tidak bersalah.

Tiga usaha lagi berada luar area Jatiluwih, tetapi tetap pada zona hijau sehingga masuk kasus lain.

Baca Juga:

“Inilah pentingnya ada perekaman minta informasi langsung kepada masing-masing, luasannya berapa, motivasinya apa, kegiatannya apa.

Hasilnya, satu kami indikasi di kawasan kuning (bisa membangun) dan tiga di luar area Jatiluwih tapi tetap lahan hijau,“ ujar Kasatpol PP Dewa Nyoman Rai Dharmadi dilansir dari Antara.

Berdasar pemeriksaan terhadap 14 pemilik usaha, Satpol PP Bali mendapati terdapat satu restoran yang diindikasi berada di zona kuning, lainnya di zona hijau
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Satpol PP Bali subak jatiluwih DTW Jatiluwih pengusaha Pansus TRAP Pansus TRAP DPRD Bali

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Pesan Petinggi Borneo FC Setelah Kalah dari Bali United dan Persib, Hhmm - JPNN.com Bali

    Pesan Petinggi Borneo FC Setelah Kalah dari Bali United dan Persib, Hhmm

  2. PSBS Biak Tunjuk Agus Sugeng, Lisensi Pro-AFC, Debut Kontra Bali United - JPNN.com Bali

    PSBS Biak Tunjuk Agus Sugeng, Lisensi Pro-AFC, Debut Kontra Bali United

  3. PSBS Biak Depak Divaldo Alves Menjelang Kontra Bali United, Statistiknya Buruk - JPNN.com Bali

    PSBS Biak Depak Divaldo Alves Menjelang Kontra Bali United, Statistiknya Buruk

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU