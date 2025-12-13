2 Bibit Siklon Terdeteksi di Samudra Hindia, Sumatra hingga Bali–Nusra Terdampak

JPNN.com

Sabtu, 13 Desember 2025 – 20:45 WIB
Tangkapan layar BMKG mendeteksi munculnya bibit siklon tropis 91S dan 93S yang diperkirakan meningkatkan curah hujan di Bali dan sejumlah wilayah lain di Indonesia pada 11-18 Desember 2025. Foto: ANTARA/Instagram/@bmkgbali

bali.jpnn.com, JAKARTA - Dua bibit siklon tropis 91S dan 93S dilaporkan muncul di wilayah Samudra Hindia.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan bibit Siklon Tropis 91S dan 93S berpotensi meningkatkan intensitas curah hujan, angin kencang, serta tinggi gelombang laut di sejumlah wilayah Indonesia.

Berdasar data BMKG, bibit Siklon Tropis 91S terpantau berada di Samudra Hindia barat Lampung.

Diperkirakan dalam sepekan ke depan dapat memberikan dampak tidak langsung berupa hujan sedang hingga lebat di Sumatera Barat, Bengkulu, dan Lampung.

“Potensi angin kencang juga dapat terjadi di wilayah pesisir barat Sumatera Barat dan Bengkulu seiring penguatan sistem cuaca tersebut,” ujar Abdul Muhari dilansir dari Antara.

Bibit Siklon Tropis 93S diprediksi berada di Samudra Hindia selatan Pulau Sumba yang dapat membentuk daerah konvergensi memanjang di wilayah Bali dan Nusa Tenggara Barat (NTB).

Kondisi tersebut berpotensi memicu angin kencang dan cuaca ekstrem di Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Jakarta, NTB, Sulawesi Selatan, dan Maluku hingga sepekan ke depan.

“Potensi cuaca ekstrem tersebut meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan kerusakan akibat angin kencang,” kata Abdul Muhari.

