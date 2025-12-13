JPNN.com

Musik Keras Ala Sound Horeg Bikin Resah Warga Denpasar, Polisi Turun Tangan

Sabtu, 13 Desember 2025 – 10:14 WIB
Aparat Polsek Denpasar Selatan turun tangan setelah menerima laporan warga yang merasa terganggu gegara suara musik keras ala sound horeg di Jalan Sanak Dalem, Denpasar, Jumat (12/12) malam. Foto: Humas Polresta Denpasar

bali.jpnn.com, DENPASAR - Aparat Polsek Denpasar Selatan turun tangan setelah menerima laporan warga yang merasa terganggu gegara suara musik keras ala sound horeg di Jalan Sanak Dalem, Denpasar, Jumat (12/12) malam.

Warga terganggu lantaran suara musik itu mengganggu istirahat tidur mereka.

Pawas dan Padal Polsek Denpasar Selatan berkoordinasi dengan Polsek Denpasar Timur untuk menindaklanjuti pengaduan tersebut.

Setiba di lokasi kejadian, petugas mendapati sekelompok pemuda memutar musik dengan volume keras ala sound horeg yang dinilai mengganggu kenyamanan warga sekitar, terutama pada malam hari.

Petugas kemudian memberikan teguran dan imbauan tegas kepada pihak yang bertanggung jawab agar segera menurunkan volume music.

Lokasi kejadian merupakan gudang proyek mebel dengan penanggung jawab atas nama Muhammad Sakeco.

Kapolsek Denpasar Selatan AKP Agus Adi Apriyoga menegaskan bahwa jajarannya akan terus merespons cepat setiap laporan masyarakat.

Hal ini untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

