Koster Tegas, Tolak Permintaan Badung, TPA Suwung Tutup 23 Desember 2025

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Wayan Koster memastikan tetap menutup Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Suwung mulai 23 Desember 2025 tanpa ada penundaan.

Koster menegaskan tidak mengabulkan permintaan Pemkab Badung yang berharap dilakukan penundaan penutupan TPA Suwung.

Alasan Koster, jika terus ditunda maka sampai kapan pun masalah gunung sampah di TPA Suwung tak akan selesai.

“Tidak, tidak ada tunda, tetap (penutupan TPA Suwung) 23 Desember.

Saya sudah putuskan tetap 23, ya (Denpasar dan Badung) siap tidak siap harus siap,” kata Koster dilansir dari Antara.

Koster berdalih sudah banyak memberikan sosialisasi penanganan sampah secara mandiri di rumah seperti menggunakan teba modern, jika tidak memungkinkan diproses di TPS3R atau TPST di tingkat desa.

Menurutnya, sosialisasi ini semestinya sudah cukup.

“Tidak ada lagi cerita tunda-tunda, harus jalan, bisa TPST, TPS3R, teba modern.