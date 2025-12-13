JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Koster Tegas, Tolak Permintaan Badung, TPA Suwung Tutup 23 Desember 2025

Koster Tegas, Tolak Permintaan Badung, TPA Suwung Tutup 23 Desember 2025

Sabtu, 13 Desember 2025 – 09:55 WIB
Koster Tegas, Tolak Permintaan Badung, TPA Suwung Tutup 23 Desember 2025 - JPNN.com Bali
Gubernur Wayan Koster memastikan tetap menutup Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Suwung mulai 23 Desember 2025 tanpa ada penundaan. Foto: Humas Pemprov Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Wayan Koster memastikan tetap menutup Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Suwung mulai 23 Desember 2025 tanpa ada penundaan.

Koster menegaskan tidak mengabulkan permintaan Pemkab Badung yang berharap dilakukan penundaan penutupan TPA Suwung.

Alasan Koster, jika terus ditunda maka sampai kapan pun masalah gunung sampah di TPA Suwung tak akan selesai.

Baca Juga:

“Tidak, tidak ada tunda, tetap (penutupan TPA Suwung) 23 Desember.

Saya sudah putuskan tetap 23, ya (Denpasar dan Badung) siap tidak siap harus siap,” kata Koster dilansir dari Antara.

Koster berdalih sudah banyak memberikan sosialisasi penanganan sampah secara mandiri di rumah seperti menggunakan teba modern, jika tidak memungkinkan diproses di TPS3R atau TPST di tingkat desa.

Baca Juga:

Menurutnya, sosialisasi ini semestinya sudah cukup.

“Tidak ada lagi cerita tunda-tunda, harus jalan, bisa TPST, TPS3R, teba modern.

Gubernur Wayan Koster memastikan tetap menutup Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Suwung mulai 23 Desember 2025 tanpa ada penundaan.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Koster gubernur koster tpa suwung TPS3R pemkab badung pemkot denpasar Teba Modern TPST Danantara

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. PSBS Biak Tunjuk Agus Sugeng, Lisensi Pro-AFC, Debut Kontra Bali United - JPNN.com Bali

    PSBS Biak Tunjuk Agus Sugeng, Lisensi Pro-AFC, Debut Kontra Bali United

  2. PSBS Biak Depak Divaldo Alves Menjelang Kontra Bali United, Statistiknya Buruk - JPNN.com Bali

    PSBS Biak Depak Divaldo Alves Menjelang Kontra Bali United, Statistiknya Buruk

  3. Ini Tanda-tanda Alfeandra Dewangga Batal Hijrah ke Bali United, Menguat - JPNN.com Bali

    Ini Tanda-tanda Alfeandra Dewangga Batal Hijrah ke Bali United, Menguat

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU