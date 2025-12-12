PT JH & Pansus TRAP Sepakat Jaga Akses Publik Tetap Jalan, Izin Telah Lengkap

bali.jpnn.com, JIMBARAN - PT. Jimbaran Hijau (JH) kembali mengklarifikasi kabar mengenai penutupan akses menuju dan dari Pura Batu Nunggul adalah tidak benar dan tidak pernah dilakukan oleh perusahaan.

Head of Risk Management JH Ignatius Suryanto menyatakan keselarasan pihaknya dengan

Panitia Khusus (Pansus) Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (TRAP) DPRD Bali yang menolak segala bentuk pemblokiran akses masyarakat.

JH juga menegaskan bahwa tidak ada aktivitas atau proyek di wilayah yang dimaksud, hal ini sejalan dengan komitmen perusahaan untuk menjaga operasional yang taat hukum (compliance to law and regulations).

Seluruh proyek PT. JH juga sudah memiliki izin tetap berlangsung, tidak benar ada penghentian kegiatan proyek.

“Seluruh pembangunan dan pengembangan di PT. JH hanya akan dilakukan jika izin-izin dan ketaatan dengan hukum sudah terpenuhi.

Berkaitan dengan lokasi di sekitar Pura Batu Nunggul, saat ini PT. JH memang belum memiliki proyek apapun di wilayah yang sedang dipermasalahkan,” kata Ignatius Suryanto.

"Tidak benar sama sekali bahwa JH menutup akses untuk kegiatan masyarakat, termasuk kegiatan keagamaan.