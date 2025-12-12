Perusahaan Swasta Bali Borong 3 Pesawat N-219 Amfibi PT DI, Ini Peruntukannya

JPNN.com

Jumat, 12 Desember 2025 – 17:37 WIB
Manajemen PTDI dan PT BIBU berpose bersama di depan pesawat N219 Amfibi di Bandung, Jawa Barat. Foto: ANTARA/HO-PT BIBU

bali.jpnn.com, BANDUNG - PT BIBU Panji Sakti membeli tiga pesawat kargo N-219 amfibi buatan PT Dirgantara Indonesia (PTDI) untuk mengangkat potensi laut di Bali dan kawasan Indonesia bagian timur.

Momen itu terjadi setelah perusahaan swasta asal Bali tersebut menandatangani nota kesepakatan pembelian tiga pesawat N-219 amfibi tersebut dengan PTDI.

Penandatanganan dilakukan CEO BIBU Panji Sakti Erwanto Sad Adiatmoko Hariwibowo dan Direktur Niaga, Teknologi, dan Pengembangan PTDI Arif Faisal.

Erwanto mengatakan keputusan pembelian ini berlandaskan pada komitmen nasionalisme untuk menghargai karya anak bangsa dan mengangkat potensi laut Indonesia timur.

"Pembelian pesawat produksi PTDI adalah komitmen kami untuk menghargai karya anak bangsa.

Kami melihat N-219 Amfibi bukan hanya sebagai alat transportasi biasa, melainkan sebagai jembatan yang menghubungkan potensi perikanan di Bali dan Indonesia timur yang sering terhambat oleh logistik langsung ke pasar global," ujar Erwanto Sad Adiatmoko Hariwibowo dilansir dari Antara.

Menurut rencana, pesawat N-219 itu akan diserahkan kepada PT BIBU Agro Maritim, anak usaha BIBU, yang fokus pada pengelolaan logistik perikanan.

Direktur Utama BIBU Agro Maritim AA Ngurah Alit Kakarsana mengatakan produk perikanan, terutama live seafood dan tuna sashimi-grade, adalah perlombaan melawan waktu.

PT BIBU Panji Sakti membeli tiga pesawat kargo N-219 amfibi buatan PT Dirgantara Indonesia (PTDI) untuk mengangkat potensi laut di Bali dan Indonesia Timur
