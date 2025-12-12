Epson Rilis SC-G6030: Printer DTFilm Ramah Lingkungan dengan Efisiensi Tinggi

JPNN.com

Jumat, 12 Desember 2025 – 14:00 WIB
Epson memperkenalkan SC-G6030, printer Direct-to-Film (DTFilm) pertama yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan industri percetakan yang terus berkembang. Foto: Epson for JPNN

bali.jpnn.com, DENPASAR - Epson memperkenalkan SC-G6030, printer Direct-to-Film (DTFilm) pertama yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan industri percetakan yang terus berkembang.

Dengan kapasitas tinta 1,6 liter dan tidak memerlukan banyak perawatan, solusi inovatif ini menawarkan cara yang andal dan efisien bagi pelaku usaha untuk meningkatkan kapabilitas mereka di pasar cetak pakaian.

Seiring dengan pergeseran tren industri dari metode Direct-to-Garment (DTG) ke DTFilm, seperti yang telah disorot oleh IDC pada kuartal kedua 2024, Epson bertujuan untuk memberdayakan pelanggan melalui teknologi mutakhir yang mampu mengikuti perubahan kebutuhan pasar.

Perawatan Bebas Repot dan Stabilitas Operasional yang Andal

SC-G6030 dirancang untuk menyederhanakan operasional dengan menghilangkan kebutuhan perawatan harian, menjadikannya solusi efisien untuk bisnis.

Berbeda dari printer konvensional, printer ini hanya memerlukan pengocokan ringan tinta putih di pagi hari.

Printer DTFilm ini mengotomatiskan berbagai proses penting seperti pengecekan nozzle, penyesuaian dua arah dan umpan kertas, serta pengiriman pekerjaan cetak.

Proses berjalan secara paralel, memungkinkan satu operator menangani beberapa unit sekaligus. Hasilnya, pekerjaan manual berkurang dan biaya operasional menurun secara signifikan.

Dalam hal perawatan, SC-G6030 menggunakan sistem wiper berbahan kain yang mudah dirawat dan hanya memerlukan penggantian bahan habis pakai secara berkala, berbeda dengan wiper karet pada printer konvensional yang perlu dibersihkan setiap hari.

