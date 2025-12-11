Kalender Bali Kamis (11/12): Baik untuk Membuat Paketok dan Santeb, Apa Itu?

JPNN.com

Kamis, 11 Desember 2025 – 06:05 WIB
Ilustrasi kalender Bali Kamis 11 Desember 2025 bertepatan dengan Wraspati Paing Medangsia. Foto: Kalender Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kamis hari ini (11/12) berdasarkan kalender Bali masuk Wraspati Paing Medangsia.

Sama seperti kalender Jawa, masyarakat Bali juga menggunakan kalender ini untuk berbagai keperluan, baik untuk menentukan hari baik, buruk dan lainnya.

Masyarakat Bali masih menggunakan kalender tersebut untuk acara keagamaan, usaha, pertanian, pernikahan atau kelahiran.

Meski mengadopsi sistem penanggalan Saka India, kalender Bali telah mengalami modifikasi sesuai dengan unsur lokal.

Pada kalender Bali terdapat pengalantaka sebagai acuan penetapan purnama dan tilem.

Melalui pengalantaka maka bisa menentukan hari baik (ala ayuning dewasa ayu) dan buruk (dewasa ala).

Penanggalan Bali juga tak lepas dari weweran yang dilakukan perhitungan dengan wuku sehingga dari pertemuan hari tersebut akan menentukan hari baik dan buruk untuk melakukan sesuatu.

Berikut ala ayuning dewasa ayu pada Kamis hari ini (11/12) dilansir dari kalenderbali.org:

Kalender Bali Kamis 11 Desember 2025 bertepatan dengan Wraspati Paing Medangsia: Hari baik untuk membuat Paketok dan Santeb, apa itu?
