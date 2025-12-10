Muncul Puting Beliung di Penyaringan Jembrana Bali, Lihat Penampakannya, Ngeri

bali.jpnn.com, JEMBRANA - Cuaca buruk menerpa Jembrana, Bali, pada musim hujan kali ini.

Angin puting beliung dilaporkan menerjang wilayah Banjar Tembles, Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Jembrana, Selasa sore (9/12).

Berdasarkan data sementara BPBD Jembrana, ada tiga bangunan yang terdampak akibat cuaca ekstrem angin puting beliung.

Satu rumah warga dilaporkan mengalami kerusakan pada bagian atap rumah.

Dua lainnya merupakan tempat usaha, seperti bangunan fasilitas tambak udang dan bangunan milik PT Suri Tani Pemuka, yang juga mengalami kerusakan pada atap kantor dan area parkir yang terbuat dari asbes.

Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan berkesempatan meninjau lokasi terdampak angin puting beliung, Selasa malam kemarin.

Bupati Kembang melihat sejauh mana dampak kerusakan yang dialami masyarakat dan memastikan bantuan darurat telah disalurkan.

"Saya telah menginstruksikan kepada tim terkait, dalam hal ini BPBD Jembrana agar melakukan pendataan akurat terkait rumah, fasilitas umum, dan infrastruktur yang rusak.