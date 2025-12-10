JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini BMP Klarifikasi ke KLHK, Laporan Pertama Gugur, LSM Jarak Mengadu ke DPRD Jembrana

BMP Klarifikasi ke KLHK, Laporan Pertama Gugur, LSM Jarak Mengadu ke DPRD Jembrana

Rabu, 10 Desember 2025 – 07:51 WIB
BMP Klarifikasi ke KLHK, Laporan Pertama Gugur, LSM Jarak Mengadu ke DPRD Jembrana - JPNN.com Bali
Ketua LSM Jarrak Jembrana, Dian Risdianto bersama Sekretaris I Putu Sumadi Erlangga, saat menyerahkan laporan di DPRD Jembrana. Foto: Source for JPNN

bali.jpnn.com, JEMBRANA - Pengurus resmi LSM Bina Masyarakat Pengambengan (BMP) mendatangi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di Jakarta untuk meluruskan informasi terkait beredarnya surat penolakan terhadap operasional PT KLIN yang mencatut nama organisasi.

Rombongan dipimpin Ketua BMP Misdari, didampingi Sekretaris Daeng Abdul Hamid dan Bendahara Firdaus Rosyidi, serta tokoh masyarakat Pengambengan Firlanand Taufieq.

Mereka mendatangi KLHK pada Senin (2/12) lalu.

Baca Juga:

Dalam pernyataan resmi yang disampaikan ke KLHK, para pengurus menegaskan LSM BMP adalah organisasi yang sah berdasar keputusan Kemenkumham Nomor AHU-0004312.AH.01.07 Tahun 2022 serta bukti pelaporan ormas nomor 220/266/KESBANGPOL/2023.

“Kami merupakan pengurus resmi LSM Bina Masyarakat Pengambengan dan berwenang mewakili organisasi,” kata mereka dalam dokumen klarifikasi tersebut.

Pengurus BMP membantah keabsahan Surat Penolakan Masyarakat Nomor 014/SPM-BIMA/XI/2025 tertanggal 6 November 2025 yang dibuat Putu Wawan dengan mengatasnamakan LSM BMP.

Baca Juga:

Mereka menegaskan surat tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan dan bukan berasal dari BMP.

“Yang membuat surat adalah oknum yang tidak ada kaitan dan bukan pengurus ataupun anggota LSM BMP,” imbuhnya.

Tokoh masyarakat Pengambengan Firlanand Taufieq menegaskan, berdasar hasil diskusi dengan KLH, laporan pertama mereka gugur dan tidak berlaku lagi.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan LSM BMP PT KLIN LSM Jarak DPRD Jembrana pengolahan limbah

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Ini Tanda-tanda Alfeandra Dewangga Batal Hijrah ke Bali United, Menguat - JPNN.com Bali

    Ini Tanda-tanda Alfeandra Dewangga Batal Hijrah ke Bali United, Menguat

  2. Kecil Peluang Alfeandra Dewangga Hengkang ke Bali United, Bojan Hodak: Rumor - JPNN.com Bali

    Kecil Peluang Alfeandra Dewangga Hengkang ke Bali United, Bojan Hodak: Rumor

  3. Borneo FC Kehabisan Bensin, Posisi Rawan Tergusur, Fabio Lefundes Buka Suara - JPNN.com Bali

    Borneo FC Kehabisan Bensin, Posisi Rawan Tergusur, Fabio Lefundes Buka Suara

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU