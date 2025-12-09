JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini SE Koster tak Bertaji, Sanksi Pelarangan AMDK di Bawah 1 Liter tidak Mengikat

SE Koster tak Bertaji, Sanksi Pelarangan AMDK di Bawah 1 Liter tidak Mengikat

Selasa, 09 Desember 2025 – 15:16 WIB
SE Koster tak Bertaji, Sanksi Pelarangan AMDK di Bawah 1 Liter tidak Mengikat - JPNN.com Bali
Ilustrasi produksi AMDK di bawah 1 liter. SE Nomor 09 Tahun 2025 tentang Gerakan Bali Bersih Sampah pada 2 April 2025 lalu yang dirilis Gubernur Bali Wayan Koster tak bertaji. Foto: Source for JPNN

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Bali I Wayan Koster menerbitkan Surat Edaran Nomor 09 Tahun 2025 tentang Gerakan Bali Bersih Sampah pada 2 April 2025 lalu.

Salah satu klausul dalam SE tersebut memuat pelarangan industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) untuk memproduksi dan mendistribusikan AMDK kemasan di bawah 1 liter di seluruh Bali.

Di dalam SE itu juga terdapat poin khusus mengenai sanksi bagi yang tidak mengikutinya. Di antaranya, sanksi pencabutan izin usaha.

Baca Juga:

Para ahli hukum pun bersuara terkait SE yang diterbitkan Gubernur Wayan Koster ini.

Salah satunya mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Prof Jimly Asshiddiqie.

Dia menegaskan bahwa secara hukum SE itu tidak pernah memuat mengenai sanksi dan tidak bisa memaksa.

Baca Juga:

Ahli hukum tata negara senior itu mengatakan yang ada sanksinya itu kalau bertindak atas dasar pelanggaran undang-undang, perda, dan pergub.

Oleh karena itu, menurut dia, SE Koster yang memuat sanksi itu jelas-jelas berlawanan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.

Prof Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa secara hukum SE itu tidak pernah memuat mengenai sanksi dan tidak bisa memaksa.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Koster gubernur koster SE Nomor 09 Tahun 2025 Air Minum Dalam Kemasan amdk Pelarangan AMDK Bali Ahli Hukum Sanksi SE AMDK

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Ini Tanda-tanda Alfeandra Dewangga Batal Hijrah ke Bali United, Menguat - JPNN.com Bali

    Ini Tanda-tanda Alfeandra Dewangga Batal Hijrah ke Bali United, Menguat

  2. Kecil Peluang Alfeandra Dewangga Hengkang ke Bali United, Bojan Hodak: Rumor - JPNN.com Bali

    Kecil Peluang Alfeandra Dewangga Hengkang ke Bali United, Bojan Hodak: Rumor

  3. Borneo FC Kehabisan Bensin, Posisi Rawan Tergusur, Fabio Lefundes Buka Suara - JPNN.com Bali

    Borneo FC Kehabisan Bensin, Posisi Rawan Tergusur, Fabio Lefundes Buka Suara

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU