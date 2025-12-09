JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Bupati Tabanan Bebaskan PBB Mulai 2026, Janji Koordinasi dengan Pansus TRAP

Bupati Tabanan Bebaskan PBB Mulai 2026, Janji Koordinasi dengan Pansus TRAP

Selasa, 09 Desember 2025 – 13:56 WIB
Bupati Tabanan Bebaskan PBB Mulai 2026, Janji Koordinasi dengan Pansus TRAP - JPNN.com Bali
Ilustrasi DTW Jatiluwih, Penebel, Tabanan. Perwakilan warga Jatiluwih menemui Bupati Tabanan Komang Gede Sanjaya kemarin (8/12) buntut penyetopan 13 akomodasi wisata oleh Pansus TRAP DPRD Bali, beberapa hari lalu. Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, TABANAN - Perwakilan warga Jatiluwih, Penebel, yang merasa dirugikan setelah penyegelan 13 akomodasi pariwisata oleh Pansus Tata Ruang, Aset dan Perizinan (TRAP) DPRD Bali beberapa waktu melakukan audiensi dengan Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya, Senin (9/12) kemarin.

Perwakilan warga, Made Sutirta Yasa, menyampaikan permohonan agar pemerintah memfasilitasi keluhan pemilik akomodasi, warung, dan restoran yang sebagian besar merupakan petani lokal Jatiluwih.

"Warga minta agar bangunan yang berdiri sebelum penetapan Perda RT/RW 2023 tetap diperbolehkan beroperasi sebagai penunjang pariwisata.

Baca Juga:

Untuk bangunan baru dapat menyesuaikan dengan ketentuan terbaru," ujar Made Sutirta Yasa dilansir dari Antara.

Ia juga mengusulkan adanya revisi ketentuan RT/RW bagi Desa Jatiluwih.

Menurut Made Sutirta Yasa, keberadaan restoran dan akomodasi sangat penting bagi warga untuk menjaga keberlangsungan ekonomi keluarga petani dan generasi muda.

Baca Juga:

“Kami juga mengharapkan melibatkan subak dalam pengelolaan pariwisata,” kata Made Sutirta Yasa.

Menanggapi pernyataan warga Jatiluwih, Bupati Tabanan Komang Gede Sanjaya mengatakan kewenangan penyegelan akomodasi wisata berada di bawah Pansus TRAP DPRD Bali.

Perwakilan warga Jatiluwih, Made Sutirta Yasa, minta pemerintah memfasilitasi keluhan pemilik akomodasi, warung, dan restoran yang mayoritas petani
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   jatiluwih DTW Jatiluwih Pansus TRAP DPRD Bali Pansus TRAP Bupati Tabanan Komang Gede Sanjaya pajak bumi dan bangunan tabanan unesco

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Ini Tanda-tanda Alfeandra Dewangga Batal Hijrah ke Bali United, Menguat - JPNN.com Bali

    Ini Tanda-tanda Alfeandra Dewangga Batal Hijrah ke Bali United, Menguat

  2. Kecil Peluang Alfeandra Dewangga Hengkang ke Bali United, Bojan Hodak: Rumor - JPNN.com Bali

    Kecil Peluang Alfeandra Dewangga Hengkang ke Bali United, Bojan Hodak: Rumor

  3. Borneo FC Kehabisan Bensin, Posisi Rawan Tergusur, Fabio Lefundes Buka Suara - JPNN.com Bali

    Borneo FC Kehabisan Bensin, Posisi Rawan Tergusur, Fabio Lefundes Buka Suara

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU