Selasa, 09 Desember 2025 – 09:19 WIB
Kajati Chatarina Lantik Aspidsus Kejati Bali, Sorot Korupsi & Pemulihan Aset - JPNN.com Bali
Kajati Bali Chatarina melantik Satria Abdi sebagai Aspidsus Kejaksaan Tinggi Bali di Aula Sasana Dharma Adhyaksa, Senin (8/12) kemarin. Foto: ANTARA/HO-Humas Kejati Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Satria Abdi resmi dilantik sebagai Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi Bali di Aula Sasana Dharma Adhyaksa, Senin kemarin (8/12).

Kajati Bali Chatarina Muliana Girsang menegaskan pergantian pejabat baru ini merupakan langkah strategis penyegaran organisasi guna memperkuat lini penindakan kejahatan luar biasa di wilayah hukum Bali.

“Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) merupakan etalase kinerja kejaksaan di mata publik,” ujar Kajati Bali Chatarina dilansir dari Antara.

Baca Juga:

Oleh karena itu, Kajati Bali memberikan instruksi tegas untuk segera melakukan pemetaan dan akselerasi penyelesaian tunggakan perkara, baik di tahap penyelidikan, penyidikan, maupun penuntutan.

Kajati Bali juga memberikan penekanan utama bagi Aspidsus yang baru, yakni memprioritaskan kasus yang berkualitas.

Kajati Bali meminta Aspidsus untuk fokus pada pengungkapan kasus korupsi yang menyentuh kepentingan publik luas dan merugikan perekonomian daerah Bali.

Baca Juga:

“Hindari penanganan perkara yang berlarut-larut tanpa kepastian hukum,” kata Kajati Bali Chatarina.

Ia juga meminta penanganan perkara berorientasi pada pemilihan aset.

Satria Abdi resmi dilantik sebagai Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi Bali di Aula Sasana Dharma Adhyaksa, Senin kemarin (8/12).
