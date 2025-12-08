Klir, Satpol PP Bali & Pansus TRAP Konfirmasi Izin Nuanu Sesuai Regulasi

bali.jpnn.com, DENPASAR - Nuanu Creative City Tabanan, Bali, akhirnya menerima kejelasan penuh terkait status perizinannya.

Satpol PP Bali mengonfirmasi bahwa seluruh perizinan yang diserahkan oleh Nuanu sudah lengkap dan sesuai dengan regulasi.

Satpol PP Bali menegaskan Nuanu beroperasi sesuai dengan izin dan peraturan yang berlaku. Konfirmasi ini juga mencakup kelengkapan administratif dan izin operasi Luna Beach Club.

Menurut Kasatpol PP Bali Dewa Rai Darmadi, Nuanu Creative City beroperasi dengan kepatuhan penuh terhadap seluruh regulasi hukum dan tata ruang yang berlaku di Bali maupun nasional.

Pernyataan ini disampaikan Kasatpol PP Bali Dewa Rai Darmadi saat menyerahkan hasil pemeriksaan lengkap kepada perwakilan Nuanu Creative City, Senior Legal Officer Gede Wahyu Hariyanto.

“Setelah melakukan pemeriksaan bersama dan melibatkan seluruh pihak terkait, termasuk OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Tabanan, kami memastikan Nuanu Creative City sepenuhnya mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku,” ujar Kasatpol PP Bali, Dewa Rai Darmadi.

Ia menambahkan bahwa Nuanu telah menjalani seluruh pemeriksaan dengan baik dan berhasil menunjukkan seluruh perizinan yang diperlukan.

