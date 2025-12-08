JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini DPRD Bali Respons Penutupan TPA Suwung 23 Desember, Alasannya Masuk Akal

DPRD Bali Respons Penutupan TPA Suwung 23 Desember, Alasannya Masuk Akal

Senin, 08 Desember 2025 – 10:47 WIB
DPRD Bali Respons Penutupan TPA Suwung 23 Desember, Alasannya Masuk Akal - JPNN.com Bali
Petugas membuang sampah di TPA Suwung, Denpasar. Per 23 Desember 2025, TPA Suwung resmi ditutup. Foto: ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari

bali.jpnn.com, DENPASAR - Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya mendukung keputusan Gubernur Wayan Koster menutup TPA Suwung mulai 23 Desember 2025.

Menurutnya, keputusan menutup TPA Suwung demi lingkungan Bali yang lebih baik dan berkualitas.

“Keputusan bersama untuk menutup TPA Suwung merupakan langkah penting memperbaiki kualitas lingkungan serta memastikan penyelenggaraan pengelolaan sampah berjalan sesuai ketentuan hukum dan prinsip keberlanjutan,” kata Dewa Made Mahayadnya dilansir dari Antara.

Baca Juga:

Ia mengatakan dalam kurun waktu yang panjang keberlanjutan praktik pembuangan terbuka di TPA Suwung telah menimbulkan berbagai konsekuensi lingkungan.

Yang paling terlihat adalah menurunnya kualitas kenyamanan masyarakat di sekitarnya.

Menurut Ketua DPRD Bali, penumpukan sampah tanpa pengelolaan yang benar dinilai sudah tidak relevan untuk dipertahankan dan perlu diarahkan menuju tata kelola persampahan yang lebih baik demi masa depan Bali.

Baca Juga:

Pola pembuangan sampah ke TPA sendiri bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah.

Penutupan total TPA Suwung ini juga sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 921 Tahun 2025 tentang Penerapan Sanksi Administratif Penghentian Sistem Pembuangan Terbuka (open dumping).

Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya mendukung keputusan Gubernur Wayan Koster menutup TPA Suwung mulai 23 Desember 2025. Alasannya masuk akal
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   dprd bali tpa suwung Open Dumping Koster gubernur koster Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya kementerian lingkungan hidup pemkot denpasar pemkab badung

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Borneo FC Kehabisan Bensin, Posisi Rawan Tergusur, Fabio Lefundes Buka Suara - JPNN.com Bali

    Borneo FC Kehabisan Bensin, Posisi Rawan Tergusur, Fabio Lefundes Buka Suara

  2. Klasemen Denda Komdis PSSI: PSM Juara, PSBS Biak & Semen Padang Amazing - JPNN.com Bali

    Klasemen Denda Komdis PSSI: PSM Juara, PSBS Biak & Semen Padang Amazing

  3. Klasemen Super League Setelah PSM vs Persebaya Imbang: Borneo FC Rawan Tergusur - JPNN.com Bali

    Klasemen Super League Setelah PSM vs Persebaya Imbang: Borneo FC Rawan Tergusur

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU