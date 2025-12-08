Ratusan Pencinta Zumba Goyang Gianyar Bareng Mimi Peri, Edukasi Pola Hidup Sehat

bali.jpnn.com, GIANYAR - 500-an pencinta Zumba dan Aerobic meramaikan acara Zumba Party & Aerobic Salsation yang digelar produk minuman Kesehatan Tresna 369 di UC Silver Batubulan, Sukawati, Gianyar, Minggu (7/12) kemarin sore.

Zumba Party & Aerobic Salsation makin meriah dengan hadirnya selebgram Mimi Peri.

Selebgram asal Kendari, Sulawesi Tenggara yang memiliki nama lengkap Ahmad Jaelani itu memandu setiap gerakan zumba peserta lomba.

Kegiatan yang dirangkai dengan peluncuran produk minuman kesehatan ini juga diramaikan dengan lomba senam beregu dengan hadiah total Rp 40 juta.

“Acara ini kami gelar sebagai wadah edukasi kepada masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan dengan cara berolahraga dan mengonsumsi makanan dan minuman sehat,” ujar instruktur zumba Ni Kadek Cendrawasih kemarin.

Owner Tresna 369 ini mengatakan pergeseran gaya hidup menjadi pemicu utama meningkatnya risiko penyakit metabolik.

Dahulu orang sakit karena kekurangan makanan.

Namun, sekarang justru banyak yang sakit karena kebanyakan makan, sementara aktivitas fisik berkurang.