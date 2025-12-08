JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Ratusan Pencinta Zumba Goyang Gianyar Bareng Mimi Peri, Edukasi Pola Hidup Sehat

Ratusan Pencinta Zumba Goyang Gianyar Bareng Mimi Peri, Edukasi Pola Hidup Sehat

Senin, 08 Desember 2025 – 10:14 WIB
Ratusan Pencinta Zumba Goyang Gianyar Bareng Mimi Peri, Edukasi Pola Hidup Sehat - JPNN.com Bali
500-an pencinta Zumba dan Aerobic meramaikan acara Zumba Party & Aerobic Salsation yang digelar di UC Silver Batubulan, Sukawati, Gianyar, Minggu (7/12). Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, GIANYAR - 500-an pencinta Zumba dan Aerobic meramaikan acara Zumba Party & Aerobic Salsation yang digelar produk minuman Kesehatan Tresna 369 di UC Silver Batubulan, Sukawati, Gianyar, Minggu (7/12) kemarin sore.

Zumba Party & Aerobic Salsation makin meriah dengan hadirnya selebgram Mimi Peri.

Selebgram asal Kendari, Sulawesi Tenggara yang memiliki nama lengkap Ahmad Jaelani itu memandu setiap gerakan zumba peserta lomba.

Baca Juga:

Kegiatan yang dirangkai dengan peluncuran produk minuman kesehatan ini juga diramaikan dengan lomba senam beregu dengan hadiah total Rp 40 juta.

“Acara ini kami gelar sebagai wadah edukasi kepada masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan dengan cara berolahraga dan mengonsumsi makanan dan minuman sehat,” ujar instruktur zumba Ni Kadek Cendrawasih kemarin.

Owner Tresna 369 ini mengatakan pergeseran gaya hidup menjadi pemicu utama meningkatnya risiko penyakit metabolik.

Baca Juga:

Dahulu orang sakit karena kekurangan makanan.

Namun, sekarang justru banyak yang sakit karena kebanyakan makan, sementara aktivitas fisik berkurang.

500-an pencinta Zumba dan Aerobic meramaikan acara Zumba Party & Aerobic Salsation yang digelar di UC Silver Batubulan, Sukawati, Gianyar, Minggu (7/12)
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   zumba aerobic Mimi Peri selebgram gianyar Selebgram Mimi Peri Zumba Party & Aerobic Salsation Pola Hidup Sehat olahraga

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Borneo FC Kehabisan Bensin, Posisi Rawan Tergusur, Fabio Lefundes Buka Suara - JPNN.com Bali

    Borneo FC Kehabisan Bensin, Posisi Rawan Tergusur, Fabio Lefundes Buka Suara

  2. Klasemen Denda Komdis PSSI: PSM Juara, PSBS Biak & Semen Padang Amazing - JPNN.com Bali

    Klasemen Denda Komdis PSSI: PSM Juara, PSBS Biak & Semen Padang Amazing

  3. Klasemen Super League Setelah PSM vs Persebaya Imbang: Borneo FC Rawan Tergusur - JPNN.com Bali

    Klasemen Super League Setelah PSM vs Persebaya Imbang: Borneo FC Rawan Tergusur

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU