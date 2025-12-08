Duel Platform Raksasa: Mobile vs PC, Siapa Raja Sejati Dunia Gaming?

bali.jpnn.com, DENPASAR - Dunia gaming telah mengalami evolusi yang luar biasa dalam dua dekade terakhir.

Dari yang awalnya hanya dianggap sebagai hobi pengisi waktu luang, kini gaming telah berubah menjadi industri raksasa bernilai miliaran dolar, bahkan menjadi cabang olahraga profesional (e-sports).

Di tengah pertumbuhan ini, perdebatan klasik terus bergulir di kalangan gamer: platform mana yang lebih unggul dan lebih diminati, perangkat mobile (smartphone) atau Personal Computer (PC)?

Keduanya memiliki basis penggemar yang fanatik dengan argumen kuat masing-masing.

Perkembangan teknologi internet yang semakin cepat menjadi katalis utama bagi kedua platform ini.

Kini, akses hiburan digital tidak lagi terbatas oleh ruang dan waktu.

Bagi para penggemar yang mencari hiburan kompetitif maupun kasual, menemukan berbagai referensi dan pilihan game online terbaik sangatlah mudah dilakukan.

Ketersediaan akses ini membuat persaingan antara platform mobile dan PC semakin sengit, karena pengembang berlomba-lomba menyajikan pengalaman terbaik bagi penggunanya di kedua media tersebut.