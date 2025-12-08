JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Jadwal & Lokasi Upacara Piodalan di Bali, Senin (8/12), Silakan Cek!

Jadwal & Lokasi Upacara Piodalan di Bali, Senin (8/12), Silakan Cek!

Senin, 08 Desember 2025 – 07:49 WIB
Jadwal & Lokasi Upacara Piodalan di Bali, Senin (8/12), Silakan Cek! - JPNN.com Bali
Ilustrasi umat Hindu Bali melakukan upacara piodalan. Foto: menyali-buleleng.desa.id

bali.jpnn.com, DENPASAR - Senin hari ini (8/12) berdasarkan kalender Bali masuk Soma Wage Medangsia.

Hari ini, sejumlah pura dan merajan di Bali menggelar upacara piodalan alias Dewa Yadnya.

Upacara piodalan ini bertujuan untuk memulai pembersihan pada setiap Parahyangan.

Baca Juga:

Dilansir dari sejumlah literatur, piodalan diartikan sebagai perayaan hari jadi tempat suci.

Upacara ini menjadi kewajiban para krama Bali dalam rangka membayar utang ke Ida Hyang Widi Wasa beserta seluruh manifestasinya yang berstana (bersemayam) di Pura Kahyangan Desa.

Piodalan yang dilaksanakan di Pura Kahyangan Desa dilaksanakan setiap enam bulan sekali dan ada juga yang digelar setiap setahun sekali.

Baca Juga:

Tujuan upacara piodalan adalah mewujudkan kehidupan yang harmonis dan sejahtera. 

Dalam lontar Sundari Gama tertulis, barang siapa yang tidak memelihara dan melaksanakan kewajiban di Pura Puseh, masyarakat akan kekurangan sandang dan pangan.

Jadwal upacara piodalan Pura di Bali Senin (8/12) saat Soma Wage Medangsia: Tersebar di Gianyar dan Klungkung.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   piodalan upacara piodalan Pura merajan Bali lokasi piodalan jadwal piodalan Soma Wage Medangsia Umat Hindu Bali

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Borneo FC Kehabisan Bensin, Posisi Rawan Tergusur, Fabio Lefundes Buka Suara - JPNN.com Bali

    Borneo FC Kehabisan Bensin, Posisi Rawan Tergusur, Fabio Lefundes Buka Suara

  2. Klasemen Denda Komdis PSSI: PSM Juara, PSBS Biak & Semen Padang Amazing - JPNN.com Bali

    Klasemen Denda Komdis PSSI: PSM Juara, PSBS Biak & Semen Padang Amazing

  3. Klasemen Super League Setelah PSM vs Persebaya Imbang: Borneo FC Rawan Tergusur - JPNN.com Bali

    Klasemen Super League Setelah PSM vs Persebaya Imbang: Borneo FC Rawan Tergusur

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU