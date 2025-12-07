Jurnalis Bali dan Musisi Joni Agung Galang Dana untuk Korban Banjir Sumatra

bali.jpnn.com, DENPASAR - Aksi solidaritas untuk korban banjir Sumatra berlanjut di Bali.

Para wartawan di Bali yang tergabung dalam wadah Solidaritas Jurnalis Bali (SJB), mahasiswa dan musisi Bali Joni Agung menggelar aksi penggalangan dana untuk korban banjir Sumatra.

Acara yang dikemas dengan cara dialog dan ngamen saat acara Car Free Day itu berlangsung di sisi timur Lapangan Mandala Renon, Denpasar, Bali, Minggu (7/12).

Joni Agung menyanyikan sebelas lagu, salah satu lagu hitsnya Ngalih Liang.

Musisi yang terkenal dengan genre reggae itu menyanyi mulai pukul 07.00 WITA hingga 10.00 WITA.

Ia tak hanya bernyanyi, tetapi juga berdialog membahas berbagai hal.

Selain Joni Agung, ada juga penampilan dari perwakilan IMM (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah) dan juga wartawan.

Joni Agung mengaku sangat senang dilibatkan dalam aksi sosial penggalangan dana untuk saudara-saudara yang mengalami musibah banjir.