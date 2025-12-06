Telkom Gebrak Ekonomi Digital, Bentuk Kekuatan Baru Berbasis AI

bali.jpnn.com, JAKARTA - Telkom Solution, entitas B2B untuk segmen enterprise dari PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom), terus meneguhkan komitmennya sebagai digital transformation enabler bagi pelaku bisnis di seluruh Indonesia.

Berbagai solusi dan layanan komprehensif dikenalkan dalam acara Lintas Teknologi Solutions Day 8th Edition yang diselenggarakan di Royale Golf Halim, Jakarta.

Acara tahunan yang bertema “Living with AI: Opportunity, Risk, or Reality” tersebut bertujuan sebagai ajang kolaborasi ekosistem antara regulator, pelaku industri, dan para pemimpin teknologi yang membahas tentang peta peran AI bagi industri.

Direktur Utama Telkom Indonesia Dian Siswarini tampil sebagai salah satu pembicara utama yang mengenalkan tentang peran penting Telkom Solution dengan solusi digital berbasis Artificial Intelligence (AI).

Menurut Dian, saat ini industri telekomunikasi dan digital global menghadapi transformasi digital yang cepat, dipicu oleh perkembangan AI yang eksponensial.

Sebagai pelaku industri terbesar di tingkat regional, perubahan ini berpengaruh ke hampir semua lini bisnis Telkom.

"Di regional, Telkom adalah yang paling besar dan lengkap.

Di darat, laut, dan udara, Telkom mempunyai ekosistem digital baru yang lengkap dari infrastruktur yang sangat mumpuni dan terintegrasi dengan berbagai layanan, terutama cloud dan data center," ujar Dian Siswarini.