ICMI Gelar Silaknas 2025 di Bali, Arief Satria Sorot Peran Cendekiawan Muslim

Sabtu, 06 Desember 2025 – 18:43 WIB
Ketua ICMI Arief Satria membuka Silaknas 2025 di Hotel Four Points, Jimbaran, Jumat (5/12) petang. Foto: Humas Pemprov Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) menggelar Silaturahmi Kerja Nasional (Silaknas) di Hotel Four Points, Jimbaran, Jumat (5/12) petang.

Acara tahunan yang mempertemukan para cendekiawan nasional ini dihadiri jajaran tokoh penting, termasuk Ketua ICMI Arief Satria.

Kepala BRIN RI itu hadir bersama Dewan Penasehat dan Dewan Pakar ICMI, seperti Prof Jimly Asshiddiqie, Fadel Muhammad, Din Syamsuddin dan Ilham Habibie.

Kehadiran para tokoh tersebut menjadikan Silaknas tahun ini sarat bobot ilmiah dan refleksi strategis terhadap tantangan bangsa.

Ketua ICMI Arief Satria dalam sambutannya menekankan kembali posisi Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia sebagai organisasi cendekiawan yang berperan penting dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia.

“Harapannya, ICMI terus membawa manfaat bagi nusa dan bangsa.

Silaknas adalah agenda rutin setiap Desember untuk memperkuat peran organisasi dalam menjawab perubahan zaman,” kata Arif Satria.

Arief Satria menegaskan bahwa ICMI akan terus berdiri di atas tiga prinsip pokok: keislaman, kenegaraan, dan kecendekiawanan.

