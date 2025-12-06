Pelindo Gelar Pelatihan ISPS Code, Antisipasi Narkoba hingga Ancaman Siber

JPNN.com

Sabtu, 06 Desember 2025 – 09:19 WIB
Pelindo Pelabuhan Celukan Bawang, Buleleng, Bali, menggelar Pelatihan dan Exercise Live ISPS atau International Ship and Port Facility Security Code pada 1 - 5 Desember 2025. Foto: Pelindo for JPNN

bali.jpnn.com, BULELENG - Pelindo Pelabuhan Celukan Bawang, Buleleng, Bali, menggelar Pelatihan dan Exercise Live ISPS atau International Ship and Port Facility Security Code sebagai penguatan sistem keamanan berstandar internasional.

Kegiatan ini berlangsung pada 1-5 Desember 2025, dan ditutup dengan Exercise Live di lapangan pada hari terakhir yang melibatkan seluruh stakeholder di Pelabuhan Celukan Bawang.

Pelatihan ini untuk mengantisipasi meningkatnya ancaman serangan siber di sektor maritim yang berpotensi mengganggu kegiatan operasional.

Kegiatan yang digelar Pelindo ini diikuti oleh stakeholder Pelabuhan Celukan Bawang, mulai dari KSOP, Distrik Navigasi, Polsek Celukan Bawang, Polres Buleleng, Polairud, TNI, Pemadam Kebakaran, Karantina Kesehatan dan Basarnas.

Penerapan ISPS Code menjadi semakin penting bagi Pelabuhan Celukan Bawang seiring dengan meningkatnya kunjungan kapal pesiar.

ISPS Code merupakan standar keamanan internasional yang ditetapkan oleh International Maritime Organization (IMO).

ISPS Code untuk menjamin keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan dari ancaman terorisme, penyelundupan barang terlarang dan berbahaya, sabotase, hingga gangguan keamanan lainnya.

Dalam simulasi serangan siber pada gangguan sistem digital yang berdampak langsung pada layanan kapal, bongkar muat, dan administrasi pelabuhan yang bisa mengakibatkan adanya penyelundupan narkoba.

