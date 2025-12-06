JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Kalender Bali Sabtu (6/12): Baik untuk Bepergian & Mencari Burung

Kalender Bali Sabtu (6/12): Baik untuk Bepergian & Mencari Burung

Sabtu, 06 Desember 2025 – 06:31 WIB
Kalender Bali Sabtu (6/12): Baik untuk Bepergian & Mencari Burung - JPNN.com Bali
Ilustrasi kalender Bali Sabtu 6 Desember 2025 bertepatan dengan Saniscara Paing Langkir. Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Sabtu hari ini (6/12) berdasarkan kalender Bali masuk Saniscara Paing Langkir.

Sama seperti kalender Jawa, masyarakat Bali juga menggunakan kalender ini untuk berbagai keperluan, baik untuk menentukan hari baik, buruk dan lainnya.

Masyarakat Bali masih menggunakan kalender tersebut untuk acara keagamaan, usaha, pertanian, pernikahan atau kelahiran.

Baca Juga:

Meski mengadopsi sistem penanggalan Saka India, kalender Bali telah mengalami modifikasi sesuai dengan unsur lokal.

Pada kalender Bali terdapat pengalantaka sebagai acuan penetapan purnama dan tilem.

Melalui pengalantaka maka bisa menentukan hari baik (ala ayuning dewasa ayu) dan buruk (dewasa ala).

Baca Juga:

Penanggalan Bali juga tak lepas dari weweran yang dilakukan perhitungan dengan wuku sehingga dari pertemuan hari tersebut akan menentukan hari baik dan buruk untuk melakukan sesuatu.

Berikut ala ayuning dewasa ayu pada Sabtu hari ini (6/12) dilansir dari kalenderbali.org:

Kalender Bali Sabtu 6 Desember 2025 bertepatan dengan Saniscara Paing Langkir: Hari baik untuk bepergian & mencari burung
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   kalender Kalender Bali Baik untuk Bepergian Hari Baik Mencari Burung Saniscara Paing Langkir Kalender Bali Sabtu 6 Desember 2025 Dewasa Ayu Ala Ayuning Dewasa Ayu Hari Baik Kalender Bali

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Maouri Jaga Fisik Selama Libur Kompetisi, Latihan Mandiri di TC Bali United - JPNN.com Bali

    Maouri Jaga Fisik Selama Libur Kompetisi, Latihan Mandiri di TC Bali United

  2. Kala Johnny Jansen Masygul Tiga Pemain Muda Bali United Absen Kontra Borneo FC - JPNN.com Bali

    Kala Johnny Jansen Masygul Tiga Pemain Muda Bali United Absen Kontra Borneo FC

  3. Pemain Bali United Libur 10 Hari Seusai Bungkam Borneo FC, Ada Tanggung Jawab - JPNN.com Bali

    Pemain Bali United Libur 10 Hari Seusai Bungkam Borneo FC, Ada Tanggung Jawab

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU