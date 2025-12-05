9 Jenazah PMI Korban Kebakaran Apartemen di Hong Kong Dipulangkan 2-3 Minggu

JPNN.com

Jumat, 05 Desember 2025 – 06:46 WIB
Menteri P2MI Mukhtarudin didampingi Wamen Christha Aryani update korban kebaran PMI di Hong Kong di Balai Diklat Industri (BDI) Denpasar, Bali, kemarin (4/12). Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin mengatakan sampai saat ini ada 140 orang warga negara Indonesia (WNI) yang terdampak kebakaran apartemen di Hong Kong, sembilan di antaranya meninggal dunia.

Menurut Menteri P2MI Mukhtarudin, sembilan WNI korban tewas itu sedang dalam tahap pengurusan dokumen administrasi.

Proses tersebut membutuhkan waktu dua hingga tiga minggu.

“Setelah proses administrasi selesai, jenazah para korban bisa dibawa pulang ke tanah air,” ujar Menteri P2MI Mukhtarudin didampingi Wamen Christha Aryani di Balai Diklat Industri (BDI) Denpasar, Bali, kemarin (4/12).

Update terakhir Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) per 3 Desember 2025, dari 140 orang pekerja migran Indonesia (PMI) yang tinggal di Komplek Apartemen Wang Fuk Court di Tai Po, Hong Kong, sebanyak 125 orang selamat.

Jumlah PMI tewas sebanyak sembilan orang, kemudian satu orang dirawat di rumah sakit dan lima orang lainnya masih belum ditemukan.

Menteri P2MI Mukhtarudin mengucapkan terima kasih kepada otoritas di Hong Kong yang telah membantu menangani WNI terdampak kebakaran termasuk PMI.

“Kami terima kasih kepada otoritas di Hong Kong yang bagus penanganannya bahkan masyarakat di Hong Kong memberikan bantuan termasuk pekerja negara lain.

