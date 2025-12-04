Firma Hukum NILF Buka Kantor di Bali, Siap Bantu Investor Asing Paham Regulasi

JPNN.com

Kamis, 04 Desember 2025 – 22:26 WIB
Direktur NILF Farid Abdurrahman dan Kenia Mahendra didampingi para lawyer saat grand opening kantor baru di Jalan Sunset Road, Seminyak, Kuta, Kamis (4/12) sore. Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bali menjadi salah satu motor ekonomi nasional.

Hal ini ditandai dengan geliat investasi asing maupun dalam negeri yang terus meningkat.

Peningkatan investasi ini membutuhkan pendampingan hukum yang kredibel, profesional, memahami pemahaman yang kuat terhadap dinamika bisnis dan berstandar internasional.

Oleh karena itu, NILF Advocates & Legal Consultant memutuskan membuka kantornya di Bali, Kamis (4/12) di Jalan Sunset Road, Seminyak, Kuta, Badung.

“Kami sebenarnya sudah punya pengalaman lama di Bali selain di Jakarta.

Kehadiran NILF di Bali diharapkan dapat memperkuat dukungan hukum bagi pertumbuhan investasi dan kebutuhan masyarakat maupun pelaku usaha,” ujar Direktur NILF Farid Abdurrahman.

Sejumlah lawyer dan pelaku usaha ikut hadir saat grand opening NILF Advocates & Legal Consultant, Kamis Sore.

Terlihat juga Ketua BTB Bali Ida Bagus Agung Partha Adnyana.

