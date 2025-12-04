Menteri P2MI Lepas Lulusan Wellness Therapist BDI Bali, Ditempatkan di Maladewa

bali.jpnn.com, DENPASAR - Menteri Pelindungan Pekerja Migran indonesia (P2MI) Mukhtarudin didampingi Wakil Menteri Christina Aryani melepas puluhan peserta yang telah menjalani pelatihan wellness therapist di Balai Diklat Industri (BDI) Denpasar, Bali, Kamis (4/12).

Pelepasan ditandai dengan penyematan pin kepada peserta pelatihan wellness therapist oleh Menteri P2MI Mukhtarudin dan Wakil Menteri Christina Aryani.

Kegiatan ini menjadi tonggak awal penguatan penempatan tenaga terampil Indonesia di sektor wellness international.

Selama pelatihan, peserta memperoleh pembekalan dari Politeknik Pariwisata mengenai peran sebagai duta pariwisata.

Hal ini untuk memperkuat kemampuan mereka dalam membawa citra positif Indonesia di lingkungan kerja internasional.

Peserta juga mendapat pelatihan meracik aromatherapy oil dan essential oil berbahan minyak atsiri melalui dukungan Kementerian Perindustrian.

Tahap awal, peserta akan ditempatkan di resor kelas dunia di Kepulauan Maladewa atau Maldives.

Dari total 40 peserta pelatihan, sebanyak delapan orang akan diberangkatkan dalam waktu dekat untuk bekerja di resort high-end.