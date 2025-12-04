JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Jadwal & Lokasi Piodalan di Bali saat Purnama Kenam, Kamis (4/12), Silakan Cek!

Jadwal & Lokasi Piodalan di Bali saat Purnama Kenam, Kamis (4/12), Silakan Cek!

Kamis, 04 Desember 2025 – 04:56 WIB
Jadwal & Lokasi Piodalan di Bali saat Purnama Kenam, Kamis (4/12), Silakan Cek! - JPNN.com Bali
Ilustrasi umat Hindu melaksanakan upacara piodalan hari ini bersamaan dengan Purnama Kenam. Foto: ANTARA FOTO/Fikri Yusuf/foc.

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kamis hari ini (4/12) berdasarkan kalender Bali masuk Wraspati Kliwon Langkir.

Hari ini bertepatan dengan Purnama Kenam.

Hari ini, sejumlah pura dan merajan di Bali menggelar upacara piodalan alias Dewa Yadnya.

Baca Juga:

Upacara piodalan ini bertujuan untuk memulai pembersihan pada setiap Parahyangan.

Dilansir dari sejumlah literatur, piodalan diartikan sebagai perayaan hari jadi tempat suci.

Upacara ini menjadi kewajiban para krama Bali dalam rangka membayar utang ke Ida Hyang Widi Wasa beserta seluruh manifestasinya yang berstana (bersemayam) di Pura Kahyangan Desa.

Baca Juga:

Piodalan yang dilaksanakan di Pura Kahyangan Desa dilaksanakan setiap enam bulan sekali dan ada juga yang digelar setiap setahun sekali.

Tujuan upacara piodalan adalah mewujudkan kehidupan yang harmonis dan sejahtera. 

Jadwal upacara piodalan Pura di Bali Kamis (4/12) saat Wraspati Kliwon Langkir: Tersebar di Besakih, Lombok, Badung, Gianyar dan Balikpapan.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   piodalan upacara piodalan Pura merajan Bali jadwal piodalan lokasi piodalan purnama Kenam umat hindu

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Bali United Butuh 6 Bulan Bikin Borneo FC Bertekuk Lutut, Persib Bisa Mencontoh - JPNN.com Bali

    Bali United Butuh 6 Bulan Bikin Borneo FC Bertekuk Lutut, Persib Bisa Mencontoh

  2. Joao Ferrari Jadi Pemain Terbaik, Happy Bali United Bungkam Borneo FC - JPNN.com Bali

    Joao Ferrari Jadi Pemain Terbaik, Happy Bali United Bungkam Borneo FC

  3. Brandon Wilson Puas Bali United Bungkam Borneo FC, Sebut Kalimat Ini - JPNN.com Bali

    Brandon Wilson Puas Bali United Bungkam Borneo FC, Sebut Kalimat Ini

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU