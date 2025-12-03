Telkom Akselerasi Ekonomi Digital, Inisiasi Ekosistem AI Lewat Empat Pilar

bali.jpnn.com, JIMBARAN - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) berkomitmen memperkuat kesiapan Indonesia memasuki era baru berbasis Artificial Intelligence (AI).

Era ini diyakini menjadi landasan penting dalam membangun kekuatan ekonomi masa depan serta memastikan terjaganya kedaulatan digital nasional.

Komitmen tersebut disampaikan oleh Direktur Enterprise & Business Service Telkom, Veranita Yosephine, dalam Trend Maker Summit 2025 di Jimbaran, Badung, Bali, akhir pekan lalu.

Hadir Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya.

Veranita Yosephine mengatakan saat ini sejumlah negara di kawasan regional telah memasuki fase ekonomi digital tingkat lanjut.

Teknologi digital kini menjadi penggerak utama produktivitas dan pertumbuhan ekonomi (hyper-digital domestic economy).

Untuk menghadapi tantangan itu, inovasi AI dan transformasi digital adalah sebuah keniscayaan dan menjadi kebutuhan strategis.

“Di banyak negara di kawasan regional seperti Asia telah terjadi banyak pergeseran arah kebijakan dan regulasi (regional regulation shift).