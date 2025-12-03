Hilirisasi Riset Dikti: UHN Kembangkan Aplikasi Jelajah & Chatbot AI untuk Wisatawan

bali.jpnn.com, TEGAL - Universitas Harkat Negeri (UHN) yang sebelumnya bernama Politeknik Harapan Bersama menggelar Simposium & Focus Group Discussion (FGD) Hilirisasi 2025.

Simposium dan FGD ini bertema “Tegal Tourism: Platform Wisata Interaktif Berbasis Virtual Tour untuk Promosi Destinasi Wisata Kabupaten Tegal”.

Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Hiliriset Diktisaintek yang bertujuan mempercepat pemanfaatan hasil riset perguruan tinggi untuk peningkatan layanan publik dan pembangunan daerah melalui teknologi digital.

Kegiatan ini difasilitasi Tim Pakar dari Politeknik Internasional Bali (PIB) dan pakar IT professional sebagai tim penilai kelayakan proposal risetnya.

Simposium menghadirkan tiga narasumber utama, yakni Staf Ahli Menteri Pariwisata Republik Indonesia Fadjar Hutomo.

Ia membawakan materi dengan topik Arah Kebijakan Pengembangan Pariwisata Nasional.

Kabid Pariwisata Disporapar Kabupaten Tegal Joko Sunarto membawakan materi Digitalisasi Pengembangan Destinasi Wisata di Tegal & Dukungan Pemerintah Kabupaten Tegal.

Narasumber terakhir adalah Pemeriksa Paten Utama DJKI Faisal Syamsuddin yang membawakan materi Proses Paten Aplikasi Digital dengan Kerjasama Pihak Ketiga.