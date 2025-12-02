JPNN.com

Sebegini Proyeksi Kebutuhan BBM Selama Libur Natal & Tahun Baru, Silakan Cek!

Selasa, 02 Desember 2025 – 22:32 WIB
Ilustrasi petugas mengisi avtur ke badan pesawat. Pertamina memprediksi kebutuhan BBM meningkat selama libur Nataru 2026. Foto: Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus for JPNN

bali.jpnn.com, DENPASAR - Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara (Jatimbalinus) memastikan kesiapan pasokan energi di seluruh wilayah menjelang libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Hal itu dibuktikan dengan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) yang mulai bertugas pada 13 November 2025 sampai dengan 11 Januari 2026.

Keberadaan Satgas Nataru ini untuk memastikan masyarakat dapat menikmati liburan dengan aman dan nyaman.

Berdasarkan proyeksi nasional, akan terjadi tiga puncak mobilitas masyarakat yaitu pada 24–25 Desember 2025, 31 Desember–1 Januari 2026, serta arus balik pada 2–4 Januari 2026.

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus Ahad Rahedi memperkirakan akan ada peningkatan kebutuhan BBM dan LPG, terutama untuk jenis Gasoline dan LPG.

"Peningkatan ini seiring dengan meningkatnya mobilitas masyarakat yang melakukan perjalanan," kata Ahad Rahedi.

Menurutnya, proyeksi konsumsi BBM selama periode ini meningkat sekitar 8,4 persen dari rata-rata normal 19.580 KL/hari untuk Gasoline.

Namun, untuk Gasoil turun sekitar 5,1 persen dari konsumsi normal 9.596 KL/hari seiring berkurangnya aktivitas industri selama libur panjang.

Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara (Jatimbalinus) memastikan kesiapan pasokan energi di seluruh wilayah menjelang libur Nataru
