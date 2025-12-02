Perubahan Pola Makan Sehat Anak Dimulai dari Rumah, Orang Tua Wajib Tahu!

bali.jpnn.com, DENPASAR - Sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menegaskan pentingnya keterlibatan keluarga dalam membangun pola makan sehat bagi anak-anak Indonesia.

Saat itu terungkap saat DPR RI bersama mitra kerja Badan Gizi Nasional (BGN) menggelar sosialisasi program MBG di Wantilan Pura Dalem Sesetan, Minggu, (30/1).

Sosialisasi program MBG menjadi langkah awal pemerintah untuk memberikan edukasi gizi bagi masyarakat mengenai pentingnya menjalani pola makan hidup sehat sejak dini.

Perwakilan Badan Gizi Nasional, Alwin Supriyadi, menegaskan bahwa MBG hadir untuk membentuk generasi yang lebih sehat dan siap menghadapi masa depan.

“Program MBG ini bukan hanya soal memberikan makanan.

Ini soal membangun individu yang sehat, aktif, dan produktif. Ketika gizi terpenuhi, potensi setiap individu akan lebih mudah berkembang,” kata Alwin Supriyadi.

Anggota Komisi VI DPR RI I Nyoman Parta menekankan bahwa keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada dukungan pemerintah, tetapi juga pada kebiasaan sehari-hari yang bisa dibentuk mulai dari rumah.

I Nyoman Parta mengatakan keluarga merupakan fondasi utama dalam membangun generasi sehat. “Semua sepakat bahwa anak-anak adalah titipan yang sangat berharga.