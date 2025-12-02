Nyoman Parta Kawal MBG di Gianyar: Kebijakan Gizi Harus Nyata, tak di Atas Kertas

bali.jpnn.com, GIANYAR - Upaya pemerintah meningkatkan kualitas gizi masyarakat kembali ditegaskan melalui kegiatan sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berlangsung di Desa Guwang, Kecamatan Sukawati, Gianyar, Bali, Minggu (30/11).

Penguatan gizi masyarakat menjadi fokus utama dalam program MBG untuk melahirkan generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing global di masa depan.

Sosialisasi program MBG ini dihadiri anggota Komisi VI DPR RI I Nyoman Parta, perwakilan BGN Gede Krisna Udiana, dan Dewa, serta ratusan peserta yang merupakan warga setempat.

Sosialisasi program MBG menegaskan pentingnya edukasi gizi yang jelas dan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai manfaat program MBG.

Anggota Komisi VI DPR RI I Nyoman Parta memastikan kebijakan terkait pemenuhan gizi tidak hanya kuat secara regulasi, tetapi juga benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Kebijakan tidak boleh berhenti di atas kertas.

Baca Juga: Sosialisasi MBG di Buleleng Tekankan Fondasi Gizi Generasi Emas 2045

DPR RI memastikan program ini sampai ke masyarakat dengan kualitas yang terjaga.

Penguatan lembaga dan peningkatan kapasitas SDM adalah kunci agar program ini berjalan efektif,” ujar i Nyoman Parta.