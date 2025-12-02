DPR & BGN Menyasar Buleleng, Program MBG Fondasi Generasi Emas 2045

bali.jpnn.com, BULELENG - Sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digelar DPR RI bersama mitra kerja Badan Gizi Nasional (BGN) di Desa Banjar, Kabupaten Buleleng berlangsung dengan antusiasme tinggi dari masyarakat.

Sosialisasi program MBG ini menekankan pentingnya peran keluarga dan komunitas untuk mewujudkan generasi yang lebih sehat, kuat, dan cerdas menuju generasi emas Indonesia 2045.

Sosialisasi program MBG yang digagas Komisi IX DPR RI bersama BGN ini bertempat di Desa Banjar, Buleleng, Sabtu (29/11).

Program MBG merupakan kebijakan andalan Presiden Prabowo Subianto dalam upayanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan penguatan gizi yang tepat.

Perwakilan dari Badan Gizi Nasional (BGN), Alwin Supriyadi, menekankan bahwa MBG merupakan pondasi menuju Indonesia Emas 2045.

“Individu dengan gizi yang terpenuhi akan memiliki kesehatan yang baik dan potensi untuk berkembang secara maksimal.

Itu modal penting agar Indonesia dapat bersaing di kancah global,” kata Alwin Supriyadi.

Ia menjelaskan bahwa program MBG menekankan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman, dan berbasis pangan lokal (B2SA).