JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini DPR & BGN Menyasar Buleleng, Program MBG Fondasi Generasi Emas 2045

DPR & BGN Menyasar Buleleng, Program MBG Fondasi Generasi Emas 2045

Selasa, 02 Desember 2025 – 18:28 WIB
DPR & BGN Menyasar Buleleng, Program MBG Fondasi Generasi Emas 2045 - JPNN.com Bali
Sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digelar DPR RI bersama mitra kerja Badan Gizi Nasional (BGN) di Desa Banjar, Kabupaten Buleleng berlangsung dengan antusiasme tinggi dari masyarakat. Foto: Source for JPNN

bali.jpnn.com, BULELENG - Sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digelar DPR RI bersama mitra kerja Badan Gizi Nasional (BGN) di Desa Banjar, Kabupaten Buleleng berlangsung dengan antusiasme tinggi dari masyarakat.

Sosialisasi program MBG ini menekankan pentingnya peran keluarga dan komunitas untuk mewujudkan generasi yang lebih sehat, kuat, dan cerdas menuju generasi emas Indonesia 2045.

Sosialisasi program MBG yang digagas Komisi IX DPR RI bersama BGN ini bertempat di Desa Banjar, Buleleng, Sabtu (29/11).

Baca Juga:

Program MBG merupakan kebijakan andalan Presiden Prabowo Subianto dalam upayanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan penguatan gizi yang tepat.

Perwakilan dari Badan Gizi Nasional (BGN), Alwin Supriyadi, menekankan bahwa MBG merupakan pondasi menuju Indonesia Emas 2045.

“Individu dengan gizi yang terpenuhi akan memiliki kesehatan yang baik dan potensi untuk berkembang secara maksimal.

Baca Juga:

Itu modal penting agar Indonesia dapat bersaing di kancah global,” kata Alwin Supriyadi.

Ia menjelaskan bahwa program MBG menekankan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman, dan berbasis pangan lokal (B2SA).

Sosialisasi program MBG ini menekankan pentingnya peran keluarga dan komunitas untuk mewujudkan generasi yang lebih sehat, kuat, dan cerdas
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   DPR RI Badan Gizi Nasional BGN Makan Bergizi Gratis MBG Program MBG dinas kesehatan buleleng Generasi Emas 2045

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Brandon Wilson Puas Bali United Bungkam Borneo FC, Sebut Kalimat Ini - JPNN.com Bali

    Brandon Wilson Puas Bali United Bungkam Borneo FC, Sebut Kalimat Ini

  2. Investasi Pemain Muda Bali United Berhasil, Respons Johnny Jansen Mengejutkan - JPNN.com Bali

    Investasi Pemain Muda Bali United Berhasil, Respons Johnny Jansen Mengejutkan

  3. Borneo FC Tolak Angkat Bendera Putih, Bek Timnas Burundi Ini Buka Suara - JPNN.com Bali

    Borneo FC Tolak Angkat Bendera Putih, Bek Timnas Burundi Ini Buka Suara

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU