Bali Dapat Kuota 100 Beasiswa Tahunan dari Hungaria, Koster Jajaki Sister Provinsi

Selasa, 02 Desember 2025 – 09:11 WIB
Gubernur Wayan Koster menerima kunjungan kehormatan Delegasi Majelis Nasional Hungaria di Jayasabha, Denpasar. Hungaria menawarkan 100 beasiswa tahunan untuk pelajar di Bali menempuh pendidikan.

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kabar gembira untuk putra-putri Bali.

Pemerintah Hungaria secara resmi menawarkan 100 beasiswa penuh setiap tahun bagi pelajar di Provinsi Bali.

Fakta itu terungkap saat Gubernur Wayan Koster menerima kunjungan kehormatan Delegasi Majelis Nasional Hungaria di Jayasabha, Denpasar, Minggu (30/11) lalu.

Delegasi dipimpin Wakil Ketua Pertama Majelis Nasional Hungaria Márta Mátrai didampingi Dr. István Hiller, Beatrix Kese, perwakilan Kedutaan Besar Hungaria di Jakarta, serta Agung Rai Suryawijaya selaku Konsul Kehormatan Hungaria di Bali.

Márta Mátrai dalam pertemuan tersebut menyampaikan kesiapan memberikan 100 beasiswa tahunan untuk studi di bidang prioritas, yaitu: Agrikultur dan Peternakan; Kesehatan dan Profesi Medis serta Teknologi dan Inovasi.

Delegasi juga menyerahkan dua dossier resmi berisi profil universitas terkemuka di Hungaria yang membuka peluang kerja sama akademik dengan institusi pendidikan di Bali.

Gubernur Koster menyambut antusias tawaran tersebut.

Ia menilai kesempatan ini dapat membuka ruang bagi anak muda Bali untuk mengakses pendidikan tinggi berkualitas di Eropa.

