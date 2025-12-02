IB Wesnawa Sah Jadi Kadisdikpora Bali, Koster Sorot Program 1 Keluarga Satu Sarjana

JPNN.com

Selasa, 02 Desember 2025 – 08:43 WIB
Ida Bagus Wesnawa Punia resmi menakhodai Disdikpora Bali setelah dilantik menjadi kepala dinas oleh Gubernur Wayan Koster di ruang pertemuan Gedung Kerthasabha, Senin (1/12) kemarin. Foto: Humas Pemprov Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (Diskdikpora) Bali punya nakhoda baru.

Ida Bagus Wesnawa Punia resmi menakhodai Disdikpora Bali setelah dilantik menjadi kepala dinas oleh Gubernur Wayan Koster di ruang pertemuan Gedung Kerthasabha, Senin (1/12) kemarin.

Ida Bagus Wesnawa Punia sebelumnya menjabat sebagai Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali.

Ida Bagus Wesnawa Putra dipromosikan menggantikan KN. Boy Jayawibawa yang memasuki masa purnatugas.

Gubernur Koster mengingatkan pengampu bidang pendidikan merupakan tugas hal yang sangat serius karena berkaitan dengan pengembangan SDM Bali Unggul.

“Segera tuntaskan rancangan konsep SDM Bali Unggul, sehingga bisa dijalankan mulai 2026,” ujar Koster.

Ia juga memberi penekanan pada akses, mutu serta daya saing pendidikan melalui peningkatan sarana dan prasarana yang meliputi laboratorium, perpustakaan dan ruang kelas baru.

“Ini harus betul-betul dipetakan. Tak boleh lagi ada cerita, anak lulus SMP susah masuk ke SMA/SMK. Idealnya, semua lulusan SMP yang akan melanjutkan, bisa ditampung,” ujar Gubernur Koster.

