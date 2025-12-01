Sosialisasi MBG di Buleleng Tekankan Fondasi Gizi Generasi Emas 2045

JPNN.com

Senin, 01 Desember 2025 – 20:28 WIB
Sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digelar di Desa Pengastulan, Kabupaten Buleleng, Sabtu (29/11) lalu menghadirkan pesan penting mengenai peran keluarga dalam membangun kualitas gizi generasi mendatang. Foto: Source for JPNN

bali.jpnn.com, BULELENG - Sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digelar di Desa Pengastulan, Kabupaten Buleleng, Sabtu (29/11) lalu menghadirkan pesan penting mengenai peran keluarga dalam membangun kualitas gizi generasi mendatang.

Keluarga dirumah terutama orang tua mempunyai peranan krusial dalam membentuk pola makan sehat sehari-hari.

Sosialisasi program MBG semakin menegaskan misi pemerintah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dengan memberikan penguatan gizi.

Perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN), Alwin Supriyadi, menyampaikan bahwa program MBG merupakan fondasi penting menuju Indonesia Emas 2045.

“Individu dengan gizi yang terpenuhi akan memiliki kesehatan yang baik dan memicu perkembangan potensi.

Dengan generasi yang berkembang, Indonesia akan lebih siap bersaing di tingkat global,” ujar Alwin Supriyadi.

Ia juga menekankan pentingnya pangan lokal sebagai sumber makanan bergizi.

“Program MBG ini mendorong konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman berbasis pangan lokal.

