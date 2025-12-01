Sikap Koster Tegas, Tolak Usulan Proyek Lift Kaca Pantai Kelingking Berlanjut

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Wayan Koster memastikan menolak proyek lift kaca di tebing Pantai Kelingking, Nusa Penida, Klungkung, berlanjut.

Sikap Koster itu merespons beredarnya video Forum Paiketan Pasikian Bendesa Adat Sejebag Nusa Penida yang meminta proyek lift kaca dilanjutkan karena akan meningkatkan kesejahteraan warga.

Dalam video yang beredar, ketua forum I Ketut Gunaksa meminta pemerintah memberi solusi agar pembangunan lift kaca tetap berlanjut secara legal dan sesuai ketentuan.

Baca Juga: Pansus TRAP Minta Kejari Klungkung Buru Otak Proyek Lift Kaca Pantai Kelingking

“Itu kan aspirasi, tetapi tidak mungkin dilanjutkan, sudah dilihat kan pelanggarannya,” ujar Gubernur Wayan Koster, Senin (1/12).

Menurut Koster, proyek lift kaca tidak mungkin dilanjutkan karena tidak mengantongi izin lengkap sejak awal.

Investor juga membangun di pesisir pantai dan tebing yang melanggar perundang-undangan yang sampai kapan pun tak bisa diutak-atik.

Baca Juga: Koster Buka Opsi Lelang Pembongkaran Proyek Lift Kaca Pantai Kelingking

Izin yang dikantongi PT Indonesia Kaishi Tourism Property Investment Development Group hanya PBG untuk sebuah loket masuk di atas tebing seluas 500 meter.

Namun, kenyataan di lapangan, investor membangun lift kaca dengan restoran sepanjang 840 meter, bahkan menyentuh wilayah pesisir yang merupakan tanah negara.