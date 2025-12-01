Orang Tua di Rumah Punya Peran Krusial Membangun Kebiasaan Pola Hidup Sehat

bali.jpnn.com, DENPASAR - Sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wantilan Pura Dalem Sesetan, Denpasar, Jumat (28/11) lalu membawa pesan penting mengenai peran keluarga dalam membangun kebiasaan makan sehat.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, menekankan bahwa masa depan generasi Indonesia tidak hanya ditentukan oleh pendidikan formal, tetapi juga oleh perhatian orang tua terhadap gizi anak.

Charles menyampaikan bahwa anak adalah amanah yang harus dijaga dengan sepenuh hati.

Anak-anak yang menjadi penerima manfaat program MBG hari ini adalah harapan baru bagi bangsa Indonesia untuk masa yang akan datang.

“Kita sepakat bahwa anak-anak adalah titipan Tuhan yang paling berharga.

Sebagai orang tua, tugasnya bukan hanya menyekolahkan mereka, tetapi memastikan bahwa mereka mendapatkan gizi yang baik dan seimbang,” ucap Charles Honoris.

Ia mengingatkan bahwa kebiasaan makan ultra proses telah menjadi tantangan nyata dan mengharuskan orang tua kembali memperhatikan pola makan keluarga.

Charles menyebut bahwa perubahan berawal dari rumah.