JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Orang Tua di Rumah Punya Peran Krusial Membangun Kebiasaan Pola Hidup Sehat

Orang Tua di Rumah Punya Peran Krusial Membangun Kebiasaan Pola Hidup Sehat

Senin, 01 Desember 2025 – 17:21 WIB
Orang Tua di Rumah Punya Peran Krusial Membangun Kebiasaan Pola Hidup Sehat - JPNN.com Bali
Perwakilan Badan Gizi Nasional, Mochamad Halim saat sosialisasi MBG di Wantilan Pura Dalem, Sesetan, Denpasar, Jumat (28/11) lalu. Foto: Source for JPNN

bali.jpnn.com, DENPASAR - Sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wantilan Pura Dalem Sesetan, Denpasar, Jumat (28/11) lalu membawa pesan penting mengenai peran keluarga dalam membangun kebiasaan makan sehat.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, menekankan bahwa masa depan generasi Indonesia tidak hanya ditentukan oleh pendidikan formal, tetapi juga oleh perhatian orang tua terhadap gizi anak.

Charles menyampaikan bahwa anak adalah amanah yang harus dijaga dengan sepenuh hati.

Baca Juga:

Anak-anak yang menjadi penerima manfaat program MBG hari ini adalah harapan baru bagi bangsa Indonesia untuk masa yang akan datang.

“Kita sepakat bahwa anak-anak adalah titipan Tuhan yang paling berharga.

Sebagai orang tua, tugasnya bukan hanya menyekolahkan mereka, tetapi memastikan bahwa mereka mendapatkan gizi yang baik dan seimbang,” ucap Charles Honoris.

Baca Juga:

Ia mengingatkan bahwa kebiasaan makan ultra proses telah menjadi tantangan nyata dan mengharuskan orang tua kembali memperhatikan pola makan keluarga.

Charles menyebut bahwa perubahan berawal dari rumah.

Menurut Charles Honoris, masa depan generasi Indonesia tidak hanya ditentukan oleh pendidikan formal, tetapi juga oleh perhatian orang tua terhadap gizi anak
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   MBG Makan Bergizi Gratis Program MBG DPR RI BGN Denpasar Pola Hidup Sehat gizi anak orang tua

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Suporter Mulai Ragu dengan Performa Borneo FC, Fabio Lefundes Blak-blakan - JPNN.com Bali

    Suporter Mulai Ragu dengan Performa Borneo FC, Fabio Lefundes Blak-blakan

  2. Fabio Lefundes Down: Borneo FC Bukan Tim Sempurna, Sentil Taktik Bali United - JPNN.com Bali

    Fabio Lefundes Down: Borneo FC Bukan Tim Sempurna, Sentil Taktik Bali United

  3. Johnny Jansen Puas, Bongkar Strategi Bali United Bungkam Borneo FC - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Puas, Bongkar Strategi Bali United Bungkam Borneo FC

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU