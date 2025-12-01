Gizi Anak Bukan Hanya Tugas Pemerintah, DPR RI: Perubahan Dimulai dari Rumah

bali.jpnn.com, TABANAN - Sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digelar di Lapangan Jagasatru, Kabupaten Tabanan, Jumat (28/11) lalu membawa pesan kuat mengenai pentingnya peran keluarga dan masyarakat dalam membangun kebiasaan makan sehat bagi generasi muda.

Anggota Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, menegaskan bahwa keberhasilan program MBG sangat ditentukan oleh perubahan perilaku dari tingkat keluarga.

Sosialisasi program MBG yang digelar DPR RI dan Badan Gizi Nasional (BGN) ini merupakan langkah awal pemerintah untuk memberikan pembelakan kepada masyarakat mengenai pentingnya menjalani pola makan hidup sehat.

“Kami merasa bangga bisa ikut berpartisipasi dalam upaya memperbaiki gizi anak-anak Indonesia.

Kami sepakat bahwa anak-anak adalah titipan Tuhan yang paling berharga, dan tugas kita bukan hanya menyekolahkan mereka, tetapi juga memastikan mereka mendapat gizi yang baik dan seimbang,” ujar Charles Honoris.

Ia mengingatkan bahwa hadirnya makanan ultra proses dengan penyajian praktis telah menjadi tantangan nyata bagi kesehatan anak-anak.

Charles juga menegaskan bahwa perubahan pola makan harus dimulai dari rumah.

“Makanan yang dikonsumsi bukan hanya mengenyangkan, tetapi harus memiliki gizi yang baik. Perubahan dimulai dari kita, dari cara kita memasak, dari cara mendidik anak soal makanan.