JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini 342 Satwa Tanpa Dokumen Diamankan di Pelabuhan Gilimanuk, Begini Nasibnya

342 Satwa Tanpa Dokumen Diamankan di Pelabuhan Gilimanuk, Begini Nasibnya

Senin, 01 Desember 2025 – 09:59 WIB
342 Satwa Tanpa Dokumen Diamankan di Pelabuhan Gilimanuk, Begini Nasibnya - JPNN.com Bali
Tim gabungan mengamankan 342 ekor burung tanpa dokumen yang dimuat di dalam bus di Pelabuhan Gilimanuk. Foto: BKSDA Bali

bali.jpnn.com, GILIMANUK - Tim gabungan dari unsur BKSDA Bali, Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (BBKHIT) Bali dan Kesatuan Pelaksanaan Pengamanan Pelabuhan (KP3) kembali berhasil menggagalkan penyelundupan satwa tanpa dokumen.

Sebanyak 342 ekor burung tanpa dokumen berhasil diamankan dan diselamatkan dari upaya penyelundupan di Pelabuhan Gilimanuk.

Kejadian ini merupakan penggagalan kedua selama bulan November 2025.

Baca Juga:

Tim gabungan dalam operasi tersebut menemukan ratusan burung tanpa dokumen diangkut memakai bus Setiawan dengan nomor pelat AG 7249 UB, yang berasal dari Bali tujuan Jawa Timur.

Pemilik burung tidak ditemukan dalam angkutan bus.

Barang bukti ratusan burung tersebut itu pun diamankan oleh petugas sebagai barang bukti dan dilakukan identifikasi jenis.

Baca Juga:

Berdasarkan hasil identifikasi, terdapat lima jenis burung yang diamankan, terdiri dari Truncuk, Prenjak, Sriganti, Sikatan Rimba Dada Coklat dan Cendet.

Seluruh burung temuan termasuk ke dalam jenis satwa yang tidak dilindungi.

342 ekor burung tanpa dokumen berhasil diamankan dan diselamatkan dari upaya penyelundupan di Pelabuhan Gilimanuk.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   satwa burung satwa tanpa dokumen pelabuhan gilimanuk bksda bali KPH Bali Barat hutan BBKHIT Bali KP3 Pelabuhan Gilimanuk

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Suporter Mulai Ragu dengan Performa Borneo FC, Fabio Lefundes Blak-blakan - JPNN.com Bali

    Suporter Mulai Ragu dengan Performa Borneo FC, Fabio Lefundes Blak-blakan

  2. Fabio Lefundes Down: Borneo FC Bukan Tim Sempurna, Sentil Taktik Bali United - JPNN.com Bali

    Fabio Lefundes Down: Borneo FC Bukan Tim Sempurna, Sentil Taktik Bali United

  3. Johnny Jansen Puas, Bongkar Strategi Bali United Bungkam Borneo FC - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Puas, Bongkar Strategi Bali United Bungkam Borneo FC

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU