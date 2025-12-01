JPNN.com

Jadwal Rahinan Umat Hindu Bali Desember 2025: Hari Bhatara Sri & Kajeng Kliwon

Senin, 01 Desember 2025 – 06:44 WIB
Jadwal Rahinan Umat Hindu Bali Desember 2025: Hari Bhatara Sri & Kajeng Kliwon - JPNN.com Bali
Ilustrasi umat Hindu menggeler persembahyangan bersama saat rahinan. Foto: Source for JPNN

bali.jpnn.com, DENPASAR - Rerahinan bagi umat Hindu di Bali merupakan peringatan hari-hari suci.

Rerahinan berasal dari kata rai yang berarti puncaknya hari, atau hari-hari yang dipandang penting dan suci.

Oleh karena pada hari-hari suci itulah kekuatan spiritual akan mengalir lebih besar dan deras yang merupakan kekuatan suci yang mengalir dari Ida Sanghyang Widhi Wasa.

Rerahinan itu diperingati atas dasar nilai moral spiritual dan tingkat kesadaran manusia atau umat itu sendiri dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya.

Selama Desember 2025, ada delapan kali rerahinan yang digelar umat Hindu di Bali dengan melakukan persembahyangan di merajan maupun sanggahnya masing-masing.

Berikut jadwal rerahinan umat Hindu Bali pada Desember 2025:       

Umat Hindu Bali selama bulan Desember 2025 menggelar rerahinan delapan kali. Jadwal rerahinan umat Hindu, ada Hari Bhatara Sri dan Kajeng Kliwon dua kali
