Paparan Sinar UV di Bali Tinggi, Siap Jadi Pusat Rujukan Penanganan Melasma

bali.jpnn.com, DENPASAR - MK Skin Clinic Bali resmi melakukan re-launching dengan konsep dan suasana baru di Jalan Raya Puputan No. 106, Denpasar, Minggu (30/11).

Relaunching ini ditandai dengan pelepasan burung merpati dan menggelindingkan nanas yang memiliki makna kemakmuran dan keberuntungan.

MK Skin Clinic menghadirkan layanan medis dermatologi dan estetika dengan fokus utama penanganan melasma.

Klinik kecantikan di jantung ibu kota Provinsi Bali ini menjanjikan layanan skin booster tanpa nyeri sebagai unggulan.

Para pasien akan ditangani para dokter yang berkompeten di bidangnya, seperti dr. Embun Dini Hari M.ARS, M.Biomed, Sp.Dv, dr. Komang Suli Natalia, M.Biomed dan dr. Clara Bulan Angelina.

“Pembukaan klinik ini bukan tanpa alasan.

Banyak keluhan dari pasien terkait flek dan pigmentasi yang sulit ditangani dengan metode perawatan biasa,” ujar Direktur MK Skin Clinic Bali dr. Komang Vedanta Rama Krsna.

Menurut Dokter Rama, sapaan akrabnya, intensitas paparan sinar UV di Bali sangat tinggi.