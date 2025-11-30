DPRD Tabanan Kawal Program MBG, Minta Mekanisme Pelaporan & Aduan Dipermudah

bali.jpnn.com, TABANAN - Anggota DPRD Kabupaten Tabanan, I Wayan Lara, menegaskan bahwa keberhasilan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dipengaruhi banyak faktor.

Menurut I Wayan Lara, keberhasilan program MBG tidak hanya diukur dari kemampuan pemerintah menyediakan makanan bergizi, tetapi juga dari pemahaman masyarakat terkait manfaat gizi.

Hal itu dilontarkan I Wayan Lara saat sosialisasi di Desa Dajan Peken, Tabanan, Kamis (27/11) lalu.

Sosialisasi yang DPR RI bersama Badan Gizi Nasional (BGN) ini memfokuskan perhatian pada pentingnya peran orang tua dalam memastikan keberhasilan program yang menyentuh langsung kehidupan anak-anak.

“Program ini adalah amanat langsung dari pimpinan negara, sehingga perlu dikawal dengan pemahaman yang jernih dan informasi yang tidak terputus.

Orang tua perlu mengetahui apa saja unsur gizi dalam makanan sehari-hari agar bisa mendukung pertumbuhan anak secara menyeluruh,” kata I Wayan Lara.

Ia juga menyoroti perlunya saluran komunikasi yang rapi untuk menjawab kebutuhan masyarakat.

Menurut I Wayan Lara, mekanisme pelaporan hingga kanal aduan harus dibuat sederhana dan mudah diakses, sehingga masyarakat dapat memberikan masukan secara terbuka.