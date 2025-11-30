Penyaluran KUR di Bali Tembus Rp 9,05 Triliun, Ini Tiga Bank Penyalur Terbesar

bali.jpnn.com, DENPASAR - Realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bali per Oktober 2025 dilaporkan mencapai Rp 9,05 triliun.

Total realisasi KUR hingga Oktober 2025 itu lebih rendah 6,74 persen dibandingkan periode sama 2024 yang mencapai Rp 9,61 triliun.

Paling banyak realisasi kredit subsidi pemerintah itu diserap oleh 126.142 debitur yang didominasi pelaku usaha mikro mencapai 101.509 orang dengan realisasi mencapai Rp 5,6 triliun.

Apabila mencermati sektor usaha, sebanyak 39,17 persen adalah sektor perdagangan besar dan eceran.

Kepala Kanwil DJPb Bali Muhammad Mufti Arkan menambahkan target penyaluran KUR di Bali pada 2025 mencapai Rp 10,84 triliun.

Ia optimistis sisa waktu dua bulan jelang tutup tahun 2025, realisasi KUR mencapai target karena sektor pariwisata yang terus bertumbuh.

“Jadi, pariwisata itu tulang punggung ekonomi yang banyak UMKM sehingga KUR ini menjadi instrumen penting,” ujar Muhammad Mufti Arkan dilansir dari Antara.

Jumlah UMKM di Bali cukup besar.