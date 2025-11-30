DPR RI dan BGN Dorong Kesadaran Kolektif Gizi Seimbang

bali.jpnn.com, BADUNG - DPR RI bersama Badan Gizi Nasional (BGN) terus memperluas pemahaman masyarakat tentang pentingnya pemenuhan gizi melalui sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kegiatan ini menjadi ruang edukasi terbuka bagi warga, khususnya para orang tua dan tenaga pendidik, untuk mengenali manfaat program sekaligus memahami peran mereka dalam menjaga kualitas gizi anak-anak.

Sosialisasi kali ini berlangsung di Kabupaten Badung, Kamis (27/11).

Melalui sosialisasi ini pemerintah berharap masyarakat lebih aktif dalam mendukung kebiasaan makan sehat dan pola konsumsi yang sesuai dengan kebutuhan tubuh.

Anggota Komisi IX DPR RI Charles Honoris dalam sambutannya melalui Zoom menegaskan komitmen dewan untuk memastikan kebijakan gizi tidak hanya kuat di atas kertas, tetapi hadir nyata di masyarakat.

Penguatan lembaga serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia disebutnya sebagai syarat mutlak agar program berjalan efektif.

“Langkah-langkah kecil hari ini akan menentukan masa depan bangsa.

Kami ingin anak-anak Indonesia tumbuh kuat, sehat, dan siap membawa Indonesia menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia,” ujar Charles Honoris.