JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini DPR RI dan BGN Dorong Kesadaran Kolektif Gizi Seimbang

DPR RI dan BGN Dorong Kesadaran Kolektif Gizi Seimbang

Minggu, 30 November 2025 – 16:09 WIB
DPR RI dan BGN Dorong Kesadaran Kolektif Gizi Seimbang - JPNN.com Bali
Perwakilan Badan Gizi Nasional, Mochammad Halim saat sosialisasi MBG di Kabupaten Badung, Kamis (27/11) lalu. Foto: Source for JPNN

bali.jpnn.com, BADUNG - DPR RI bersama Badan Gizi Nasional (BGN) terus memperluas pemahaman masyarakat tentang pentingnya pemenuhan gizi melalui sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kegiatan ini menjadi ruang edukasi terbuka bagi warga, khususnya para orang tua dan tenaga pendidik, untuk mengenali manfaat program sekaligus memahami peran mereka dalam menjaga kualitas gizi anak-anak.

Sosialisasi kali ini berlangsung di Kabupaten Badung, Kamis (27/11).

Baca Juga:

Melalui sosialisasi ini pemerintah berharap masyarakat lebih aktif dalam mendukung kebiasaan makan sehat dan pola konsumsi yang sesuai dengan kebutuhan tubuh.

Anggota Komisi IX DPR RI Charles Honoris dalam sambutannya melalui Zoom menegaskan komitmen dewan untuk memastikan kebijakan gizi tidak hanya kuat di atas kertas, tetapi hadir nyata di masyarakat.

Penguatan lembaga serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia disebutnya sebagai syarat mutlak agar program berjalan efektif.

Baca Juga:

“Langkah-langkah kecil hari ini akan menentukan masa depan bangsa.

Kami ingin anak-anak Indonesia tumbuh kuat, sehat, dan siap membawa Indonesia menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia,” ujar Charles Honoris.

DPR RI bersama Badan Gizi Nasional (BGN) terus memperluas pemahaman masyarakat tentang pentingnya pemenuhan gizi melalui sosialisasi Program MBG
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   DPR RI Badan Gizi Nasional Makan Bergizi Gratis MBG Program MBG gizi Edukasi Gizi Gizi Seimbang Bali badung

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Borneo FC vs Bali United: Johnny Jansen Simpan Rapat Strategi, Siapkan Plan Khusus - JPNN.com Bali

    Borneo FC vs Bali United: Johnny Jansen Simpan Rapat Strategi, Siapkan Plan Khusus

  2. Fabio Lefundes Trauma Kontra Madura United, Antisipasi Counter Attack Bali United - JPNN.com Bali

    Fabio Lefundes Trauma Kontra Madura United, Antisipasi Counter Attack Bali United

  3. Live Streaming, Prediksi & Susunan Pemain Borneo FC vs Bali United: Kuburan Tim Tamu - JPNN.com Bali

    Live Streaming, Prediksi & Susunan Pemain Borneo FC vs Bali United: Kuburan Tim Tamu

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU