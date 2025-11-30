JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Koster Dorong Universal Coverage BPJS Naker di Bali, Target Pekerja Nonformal & Adat

Koster Dorong Universal Coverage BPJS Naker di Bali, Target Pekerja Nonformal & Adat

Minggu, 30 November 2025 – 08:38 WIB
Koster Dorong Universal Coverage BPJS Naker di Bali, Target Pekerja Nonformal & Adat - JPNN.com Bali
Gubernur Wayan Koster menyoroti komitmen Pemprov Bali dalam memberikan perlindungan kepada kelompok pekerja nonformal saat membuka pelaksanaan Diseminasi Journey Integrated Report BPJS Ketenagakerjaan yang digelar di Merusaka, Nusa Dua, Sabtu (29/11). Foto: Humas Pemprov Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Wayan Koster menyoroti komitmen Pemprov Bali dalam memberikan perlindungan kepada kelompok pekerja nonformal yang selama ini rentan.

Salah satunya dengan menerbitkan Pergub Bali Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Kesehatan, yang mewajibkan kepesertaan jaminan sosial bagi seluruh pekerja di Bali.

“Ini adalah payung hukum bagi universal coverage,” ucap Gubernur Bali Wayan Koster.

Baca Juga:

Salah satu program yang mendapat perhatian adalah perlindungan bagi rohaniawan yang kini telah menjangkau lebih dari 11 ribu sulinggih dan pemangku.

Koster menyampaikan hal tersebut saat membuka pelaksanaan Diseminasi Journey Integrated Report BPJS Ketenagakerjaan yang digelar di Merusaka, Nusa Dua, Sabtu (29/11)

“Pekerjaan rohaniawan sangat mulia karena mendoakan agar alam dan manusia tetap dalam keadaan baik.

Baca Juga:

Perlindungan ini sangat penting,” ujar Koster.

Selain rohaniawan, berbagai kelompok masyarakat lainnya telah diikutsertakan dalam program BPJS Ketenagakerjaan.

Gubernur Wayan Koster menyoroti komitmen Pemprov Bali dalam memberikan perlindungan kepada kelompok pekerja nonformal yang selama ini rentan.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Koster gubernur koster BPJS Ketenagakerjaan Bali Pekerja Nonformal Pekerja Adat pemangku rohaniawan pemprov bali

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Tim Receveur Bersemangat Curi Poin dari Borneo FC, tak Masalah 4 Pemain Absen - JPNN.com Bali

    Tim Receveur Bersemangat Curi Poin dari Borneo FC, tak Masalah 4 Pemain Absen

  2. Borneo FC vs Bali United: Johnny Jansen Boyong 21 Pemain, Janji Habis-habisan - JPNN.com Bali

    Borneo FC vs Bali United: Johnny Jansen Boyong 21 Pemain, Janji Habis-habisan

  3. H2H Fabio Lefundes vs Johnny Jansen: Duel Seru Brasil Kontra Belanda - JPNN.com Bali

    H2H Fabio Lefundes vs Johnny Jansen: Duel Seru Brasil Kontra Belanda

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU