JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini DPD RI Turun ke Bangli: OSS Ancam Kelestarian Geopark Batur & Awig-Awig

DPD RI Turun ke Bangli: OSS Ancam Kelestarian Geopark Batur & Awig-Awig

Minggu, 30 November 2025 – 08:22 WIB
DPD RI Turun ke Bangli: OSS Ancam Kelestarian Geopark Batur & Awig-Awig - JPNN.com Bali
Wakil Bupati Bangli I Wayan Diar (kiri) bersama Ketua PPUU DPD RI Abdul Kholik saat membahas terkait UU Pemda dan OSS di Kabupaten Bangli, Bali. Foto: ANTARA/HO-Pemkab Bangli

bali.jpnn.com, BANGLI - Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI turun ke Bali untuk mengidentifikasi disharmoni antara UU Pemerintah Daerah (Pemda) dengan sistem perizinan berusaha terintegrasi elektronik alias online single submission (OSS).

Salah satunya ke Kabupaten Bangli, Bali.

Ketua PPUU DPD RI Abdul Kholik mengatakan daerah seperti Bangli mengemban tanggung jawab besar terhadap pelestarian Geopark Batur dan sistem adat.

Baca Juga:

Namun, Bangli tak berkutik karena kehilangan sebagian ruang kendali terhadap proses perizinan.

“Izin dalam OSS tersebut memiliki konsekuensi langsung pada pemanfaatan ruang dan dinamika sosial,” ujar Abdul Kholik dilansir dari Antara.

Oleh karena itu, DPD RI mengunjungi sejumlah daerah untuk mengaudit peraturan salah satunya di Bangli, Bali.

Baca Juga:

Tujuannya, untuk menampung aspirasi dan masukan dari daerah yang digunakan PPUU DPD RI untuk menyusun rekomendasi atas revisi UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Pemda) yang saat ini sedang bergulir.

“Upaya ini sekaligus menyelaraskan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Masyarakat Adat agar sejalan dengan kebutuhan nyata di daerah,” kata Abdul Kholik.

Ia mengungkapkan sentralisasi perizinan melalui OSS telah mendorong ketegangan normatif dan praktis antara pusat dengan daerah.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   DPD RI PPUU DPD RI pemkab bangli bangli OSS Online Single Submission Geopark Batur awig-awig RUU Perlindungan Masyarakat Adat

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Tim Receveur Bersemangat Curi Poin dari Borneo FC, tak Masalah 4 Pemain Absen - JPNN.com Bali

    Tim Receveur Bersemangat Curi Poin dari Borneo FC, tak Masalah 4 Pemain Absen

  2. Borneo FC vs Bali United: Johnny Jansen Boyong 21 Pemain, Janji Habis-habisan - JPNN.com Bali

    Borneo FC vs Bali United: Johnny Jansen Boyong 21 Pemain, Janji Habis-habisan

  3. H2H Fabio Lefundes vs Johnny Jansen: Duel Seru Brasil Kontra Belanda - JPNN.com Bali

    H2H Fabio Lefundes vs Johnny Jansen: Duel Seru Brasil Kontra Belanda

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU